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Gündem 'Gayreti İlahi'ye dokunur' diyen İhsan Şenocak çağrı yaptı!
Gündem

'Gayreti İlahi'ye dokunur' diyen İhsan Şenocak çağrı yaptı!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca, Antalya'nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde meydana gelen yangınlarda maddi tedbirin yanı sıra manevi tedbirin de alınması gerektiğini vurgulayarak Diyanet'e yağmur duası çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 00:19:00 - 2021-08-01 00:24:28
'Gayreti İlahi'ye dokunur' diyen İhsan Şenocak çağrı yaptı!

yeniakit.com.tr

Türkiye, 28 Temmuz'da Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan ve ardından Marmaris, Fethiye, Osmaniye, Adana başta olmak üzere birçok ilde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Yangınla mücadele sürüyor

Yangınlarda şu ana kadar Manavgat'ta 5, Marmaris'te 1 kişi olmak üzere toplamda 6 kişi hayatını kaybederken binlerce hayvan telef oldu. Bunun yanı sıra birçok ev, tarım arazisi ve sera yangında küle döndü.

İHA'ların da destek verdiği yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken rüzgarın etkisi yangın alanının genişlemesine neden oluyor. Yangın bölgesinde itfaiye ekiplerinin cansiperane bir şekilde çalışmasına vatandaşlar da destek veriyor.

İhsan Şenocak'tan Diyanet'e çağrı

Yangınlarda küle dünen ormanların yeniden yeşillendirilmesi için bir önceki paylaşımında fidan dikilmesinin önemini vurgulayan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca, sosyal medya hesabından Diyanet’e çağrı yaptı.

Maddi tedbirin manevi hamlelerle de güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Fıkıh Doktoru Şenocak, yağmur duasının gerekliliğini söyledi.

"Yağmur duasına çıkalım"

İhsan Hoca, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Madde planındaki söndürme,manevi hamlelerle tahkim edilsin.DUA erleri İTFAİYE erlerine yardım etsin.YAĞMUR DUASINA ÇIKALIM.Yobazlar alay eder korkusuyla duaya davetten çekinir olduk.Bu hal gayreti ilahiye dokunur.DİYANET yağmur duası çağrısı yapsın.Halimizi RABBİMİZE arz edelim.

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