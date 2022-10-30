Gayr-i meşru ilişki yaşadığı kadını vahşice katletmişti! Milli boksörün hazin sonu
Muğla'da bayram sabahı, gayr-i meşru ilişki yaşadığı Zeynep Şenpınar'ı vahşice katleden Selim Ahmet K. adlı boksör cezaevinde ölü bulundu.
Gayr-i meşru ilişki yaşadığı 25 yaşındaki Zeynep Şenpınar'ı dövüp, bıçaklayarak vahşice öldüren 26 yaşındaki Milli boksör Selim Ahmet K. (26), cezaevinde ölü bulundu.
Tek kişilik hücrede kalıyordu
Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan Selim Ahmet Kemaloğlu'nun tek kaldığı hücrede, saat 08.00 sıralarında karyolanın üst tarafına çarşafla asılmış cesedi bulundu.
İntihar ettiği düşünülen Kemaloğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.