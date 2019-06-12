Gâvurdan ‘homo’ seviciliği! İbnelerin imdadına Hollandalılar yetişti

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr Hollanda Konsolosluğu, eşcinsel sapkınların sergi etkinliğine sponsor oldu. AB destekli hibe projelerle Türkiye’de eşcinselliği yaygınlaştırarak Türk aile yapısını bozmaya yönelik her türlü sinsiliği ortaya koyan AB ülkeleri, Türkiye’deki konsolosluklarını da bu amaç doğrultusunda kullanıyor.

Homocuların sapkın kitabını Hollanda Konsolosluğu bastırıyor

18 Haziran’da LGBTİ ve diğer eşcinsel derneklerin katılımıyla gerçekleştirilecek “1+1: Birlikte Güçlüyüz!” adlı sapkın etkinliğe destek veren Hollanda İstanbul Konsolosluğu, İstanbul LGBTİ Derneği tarafından 2013 yılında eşcinsel sapkınların kalması için açılan Trans Misafirhanesi’nde çekilen fotoğrafların yer aldığı “Misafir* Hane” adlı sapkın fotoğraf kitabının basımını üstlendi.

Sanat adı altında eşcinsellik propagandası

Eşcinsel sapkınların düzenlediği etkinliğin 18 Haziran’da yapılacak bölümünde ise bazı akademisyenlerin de katılacağı bir panel düzenleneceği duyuruldu. “Sanat ve Aktivizm” başlıklı panel’de, aileyi yıkma projesi olarak bilinen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilgili söyleşiler yapılacağı da öğrenildi.