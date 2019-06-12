0553 313 94 23

Gâvurdan ‘homo’ seviciliği! İbnelerin imdadına Hollandalılar yetişti

Eşcinsel sapkınlığı Türkiye’de yaygınlaştırmak için uygulanan AB destekli projelerin biri bitmeden diğeri başlarken, sapkınlara arka çıkan Haçlı Batı’nın konsoloslukları da devreye girdi. Hollanda İstanbul Konsolosluğu, eşcinsel sapkınların 18-22 Haziran’da düzenleyeceği sergi etkinliğine sponsor oldu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:23
Gâvurdan ‘homo’ seviciliği! İbnelerin imdadına Hollandalılar yetişti

 Uğur Kağan Hanoğlu  yeniakit.com.tr  Hollanda Konsolosluğu, eşcinsel sapkınların sergi etkinliğine sponsor oldu. AB destekli hibe projelerle Türkiye’de eşcinselliği yaygınlaştırarak Türk aile yapısını bozmaya yönelik her türlü sinsiliği ortaya koyan AB ülkeleri, Türkiye’deki konsolosluklarını da bu amaç doğrultusunda kullanıyor.

Homocuların sapkın kitabını Hollanda Konsolosluğu bastırıyor

18 Haziran’da LGBTİ ve diğer eşcinsel derneklerin katılımıyla gerçekleştirilecek “1+1: Birlikte Güçlüyüz!” adlı sapkın etkinliğe destek veren Hollanda İstanbul Konsolosluğu, İstanbul LGBTİ Derneği tarafından 2013 yılında eşcinsel sapkınların kalması için açılan Trans Misafirhanesi’nde çekilen fotoğrafların yer aldığı “Misafir* Hane” adlı sapkın fotoğraf kitabının basımını üstlendi.

Sanat adı altında eşcinsellik propagandası

Eşcinsel sapkınların düzenlediği etkinliğin 18 Haziran’da yapılacak bölümünde ise bazı akademisyenlerin de katılacağı bir panel düzenleneceği duyuruldu. “Sanat ve Aktivizm” başlıklı panel’de, aileyi yıkma projesi olarak bilinen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilgili söyleşiler yapılacağı da öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:23
  1. İstanbul
  2. LGBTİ
  3. Hollanda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gagavuzya’da Osmangazi ilgisi
    1. Gagavuzya’da Osmangazi ilgisi
    2. Galatasaray'ın net borcu açıklandı!
    3. 7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye..
    4. Karın yağlarından kurtulmak için bıçak..
    5. Manisalı gazeteciler ile kurum..
    6. 4. kattan havalandırma boşluğuna düşen..
    7. Bingöl’de tüp ve tenekeye..
    8. Çekmeköy'deki silahlı kavga davası
    9. (Özel) PKK/PYD terör örgütünün halkın..
    10. Sakarya yaz günü yağmura teslim oldu
    11. Çaldıran Belediyesinden 275 bin..
    12. Encümen’de önemli kararlar alındı
    13. Kara Harp Okulu darbe davasında sona..
    14. KOBİ ve işletmelere 25 milyar liralık..
    15. Meram Belediyesi personeline yangın..
    16. Hafta sonu yapılacak YKS sınavı için..
    17. Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan..
    18. İtalyan devinden Fenerbahçe'nin..
    19. Ümit Milli Futbol Takımı’nın kalecisi..
    20. Körfez’de çevreci okullara ödül
    21. Dışişleri’nden Hollanda Temsilciler..
    22. Aydın’da anlık şiddetli yağışlar devam..
    23. Yeni yüzü için gözyaşları içinde yola..
    24. Batmanlı şehit asker Gülmez için..
    25. Salihli Belediye meclisi 12 gündemi..
    26. Hrant Dink cinayeti davasında eski..
    27. Hakkari’de ‘Kamu-Üniversitesi-Sanayi..
    28. İnşaat sektörü destek bekliyor
    29. Şuhut Devlet Hastanesinde 2 doktor..
    30. İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu