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Gavurdağı salatası nasıl yapılır?

Salatalar sofralarımızın vazgeçilmezleri arasında. Hepimizin severek yapıp yemekten vazgeçemediği nar ekşisi ve sumakla tatlandırdığı Gavurdağı salatası nasıl yapılır?

26 Temmuz 2018 Perşembe 22:07
Gavurdağı salatası nasıl yapılır?

MALZEMELER:

4 adet domates

1 adet yeşilbiber

1 adet kuru soğan

3-4 dal taze soğan

Bir kaç dal maydanoz

Bol miktarda iri kırılmış ceviz

Zeytinyağı

Nar ekşisi

Sumak

Tuz

NASIL YAPILIR?

Domatesler ve yeşilbiber küçük küçük doğranır.

Kuru soğan mümkün olduğunca küçük doğranarak biraz tuzla ovulur.

Yeşil soğanlar ve maydanozlar da çok ince kıyılır.

Bütün malzeme geniş bir kaba alınır, iri kırılmış cevizler, zeytinyağı ve nar ekşisi ilave edilir.

Göz kararı yaklaşık 1 yemek kaşığı sumak da eklenir.

Karıştırılarak servis tabağına alınır.

Zeytinyağının ve nar ekşisinin miktarını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 22:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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