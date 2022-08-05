Gâvur Yunan’ın hedefi güdümlü müftülük

Demokrasi ve insan hakları düşmanı Yunanistan, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin ahirete irtihalinin ardından hiç zaman kaybetmeden Batı Trakya’daki Müslüman Türk azınlığın inancını yaşamasının önüne yeni engeller koymak üzere Müftülük Yasası üzerinde oynamalara girişti. Batı Trakya’daki azınlık temsilcileri yaptıkları açıklamalarla, son günlerde gündemi meşgul eden müftülüklerle ilgili yeni yasanın Batı Trakya Türk toplumunun görüşü alınmadan hayata geçirilmek istenmesine tepki gösterdiler. Dışişleri Bakanlığı da sert bir açıklamayla Yunanistan’ı kınadı.

Hak gaspları devam ediyor

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Küçük, Akit’e yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “1967 Albaylar Cuntası ile başlayan hak gaspları maalesef 21. yüzyılda katmerlenerek devam ediyor. Miçotakis hükümetinin, Batı Trakya Türk Azınlığının müftü seçimi ile ilgili yaptığı son düzenleme bizleri hiç şaşırtmadı. Tasarının gerekçe kısmında, Lozan Antlaşmasında din görevlileri ile ilgili düzenlemelerin bulunmamasının bilinçli şekilde tercih edildiği, böylelikle Atina Antlaşmasının hükümlerinin bundan böyle geçerli olmaması yönündeki tercihlerini ortaya koyduğu görülmekti. Bu yasanın azınlık mensuplarınca kabul edilebilmesi mümkün olmayıp, müftülük sorununu giderici olmadığı aşikardır.” Batı Trakya’daki azınlık temsilcileri de müftülüklerle ilgili yeni yasanın Batı Trakya Türk toplumunun görüşü alınmadan hayata geçirilmek istenmesine tepki gösterdiler.

Türk azınlıktan tepki var

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı Hüseyin Baltacı: “Ne yazık ki Mete’nin cenazesinde verdiğimiz mesaj okunamadı. Batı Trakya Türkü gerektiği yer ve zamanda mücadele etmesini çok iyi biliyor. Gerekirse camilerde, okullarda, yollarda en iyi cevabı veririz.”

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu: “Türk toplumu, Mete’nin cenazesiyle sahte ve sözde müftü politikasını tarihe gömmüştür. Bugüne kadar seçtiğimiz müftülerin nasıl arkasında olduysak, bundan sonra da seçeceğimiz de Müslüman Türk toplumunun müftüsü olacaktır.”

Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin: “Batı Trakya Türkleri yıllarca varlıklarını sorun çıkarmadan barış içinde devam ettirdi. Buna rağmen toplumun önünde birçok problem çıkarılıyor.”

İskeçe SİRİZA Milletvekili Hüseyin Zeybek: “Bizi ilgilendiren bir konuyu, bize danışmadan, bizimle konuşmadan, tombalayla oluşturulacak uyduruk bir heyet tarafından bu sorunu çözüme kavuşturmaya çalışıyorlar. Biz buna hayır dedik. Bizimle dalga geçilmesine karşı çıkıyoruz. Bizi ilgilendiren bir konuyu bize danışmadan hayata geçiremezsiniz.”

Tezgah Yunan Meclisinde

İskeçe PASOK - KİNAL Milletvekili Burhan Baran: “Zor günler yaşadık. Bir şeylerin değişebileceğini bekliyorduk. Fakat faziletli müftümüzün toprağı daha kurumadan bu yasayı önümüzde bulduk. Demek ki bu yasa ısıtılıyormuş. Mecliste fikirlerimizi söyledik. Onlara göre bunun da baş oyuncusu Ankara. Ve bu zincirin kırılması gerektiğini belirttiler. Bize sürpriz olmadı çünkü böyle düşündüklerini biz biliyoruz. Yaptığımız konuşmalarda tasarıya karşı çıktığımızı ve halkımıza hizmet etmeyeceğini söyledik.”

Öte yandan, Türk Dışişleri Bakanlığı da, Yunanistan’ın Batı Trakya’daki müftülüklere yönelik kabul ettiği yasal düzenlemeye tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada. Yunanistan’ın müftülükleri kendi yönetimi altına almaya çalışmasının kabul edilemez bir durum olduğu belirtildi.