Gavur böyle kaşıyor! Madımak’taki provokasyon için harekete geçtiler, Başbağlar’daki katliama sesleri çıkmadı

yeniakit.com.tr Geçtiğimiz günlerde Madımak ve Başbağlar olaylarının sene-i devriyesi nedeniyle, 26 yıl önce yaşanan ve Alevi-Sünni kavgası çıkarmayı amaçlayan provokasyonlar tekrar gündeme geldi. Ateist Aziz Nesin’in İslam’a ve Hz. Peygamber’e yönelik söylemleri nedeniyle büyük tepki çeken kitabı çevirmesi, Madımak’ta Müslümanların tepki göstermesi sonrası yaşanan ağır provokasyon ve otelin ateşe verilmesi, ardından birçok ihmal nedeniyle 35 kişinin ölmesi medyada geniş yankı bulurken, Başbağlar’da cami çıkışında teröristlerin, “Madımak’ın intikamını alıyoruz.” diyerek masum insanları katletmesi neredeyse yok sayıldı. Özellikle yurt dışı menşeli Deutsche Welle, Sputnik, BBC gibi medya organları, Madımak olayını defalarca haber yapıp solcu söylemlerle karşı algı oluşturmaya ve toplumu kaşımaya çalışırken, Başbağlar’da katledilen masumarı birkaç haberle geçiştirdiler.

Alman medyası Madımak’a ilgili, Başbağlar’a sessiz!

Alman medyası, Madımak ve Başbağlar olaylarına karşı sergilediği tutumla, Türkiye’ye neden girdiğini belli etti!.. Ali’siz Alevileri kışkırtıp Türkiye’ye karşı besleyen Alman Devleti, Türkiye’deki yayın faaliyetleriyle toplumu kaşımaya çalışıyor. 1 yıldan uzun süredir Türkiye’de yayın yapan Deutsche Welle, Madımak olaylarıyla ilgili ‘sol söyleme’ sahip 10’a yakın haber yaparken, günahsız Müslümanların katledildiği Başbağlar katliamına sessiz kaldı.

İngilizler de devrede

Türkiye’de özellikle, “Kadının erkeklerle saf tutarak yan yana namaz kılması” propagandası yaparak Müslümanlar arasında fitne oluşturmaya çalışan İngiliz BBC, Madımak provokasyonunu da es geçmedi. Aynı 26 yıl önce yapıldığı gibi Müslümanları ellerinde hiçbir delil olmadan hedef tahtasına oturtan zihniyeti devam ettiren BBC, yıllardır Madımak ile ilgili 30’a yakın haber yaparken, Başbağlar katliamına dair yalnızca 1 haber yayınladı.

Rus Sputnik’ten şaşırtmayan tutum

Türkiye’de yayın yapan yurt dışı meneşeli yayın organlarından Rus Sputnik, gayri milli tutumuyla bilinen Türk gazetecileri sürekli yayına çıkarmasıyla dikkatleri zaten üzerine çekmişti. Sputnik’in Madımak ve Başbağlar olaylarıyla ilgili tutumu da Türkiye’deki misyonunu kanıtlar nitelikte!.. Sputnik, Madımak'la ilgili yaklaşık 40 haber yayınlarken, Başbağlar ile ilgili 8 haberde kaldı.