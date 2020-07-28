GAÜN'e "TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi'ne (GAÜN) Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından "Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" kapsamında "TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" verildi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de bu anlamda belge alan ikinci üniversitenin GAÜN olduğu belirtildi.

TSE Güneydoğu Bölge Koordinatör Vekili ve Diyarbakır İl Müdürü Mehmet Genç, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'e "TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi"ni vererek, başarılar diledi.

Gür, konuya ilişkin açıklamasında pandemi sürecinde yaptıkları çalışmalarla herkese iyi örnek olduklarını ifade etti.

Belgeyi almada emeği geçen herkesi gönülden kutlayan Gür, şunları kaydetti:

"Yapmış olduğumuz çalışmalarda hem personelimizin hem de hizmet verdiğimiz her kesimin sağlığını düşünmek zorundayız. Süreci yönlendirmek adına Türkiye'de bu belgeyi alan ikinci üniversite olmak ayrı bir övünç kaynağı. Her çalışmamızda kaliteli hizmet vermenin öneminin farkında olarak ülkemizin bu süreçten olumlu şekilde çıkacağı inancındayım. Süreçte emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve ekibime sonsuz teşekkürlerimi sunarım."



