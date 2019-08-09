GAÜN’de bayramlaşma töreni

Gaziantep Üniversitesi çalışanları Kurban Bayramı nedeniyle GAÜN Sporium’da düzenlenen törende bir araya gelerek bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Büyük GAÜN ailesi olarak hepinize mutlu bayramlar diliyorum” dedi.

Bayramların özellikle ailelerimizle birlikte en mutlu anlarımız olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Gür, “Bugün Gaziantep Üniversitesi olarak büyük ailemizle bir arada iyi bir bayram geçiriyoruz. Ailelerimiz, çocuklarımıza, personelimiz, öğrencilerimizle birlikte bu mutlu günü birlikte yaşamak bize gurur veriyor. Umuyoruz ki daha nice güzel, huzurlu bayramlara kavuşuruz. Milletimizle vatanımız bütünlüğü içerisinde güzel günlerde bayramlarımızı geçiririz. Özellikle çalışan arkadaşlarıma şunu belirtmek istiyoruz; ailelerini ziyaretlere birçok uzak yerlere gidecekler. Yolda giderken trafiğe dikkat etsinler. Hiçbir şey aceleye gelmez. Emniyet kemeri başta olmak üzere kurallara uysunlar. Onları sağ salim tekrar dinlenmiş, huzurlu bir şekilde kampüse istiyorum. Hepsinin bayramını tebrik ediyorum. Ailelerinin çocuklarının da gözlerinden öpüyorum” dedi.

Bayramlaşma törenine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Avni Gökalp, Prof. Dr. Şehmus Demir, Prof. Dr. Metin Bedir, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı, Prof. Dr. Mehmet Emin Sönmez, Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş, çok sayıda akademisyen ve idari personel katıldı.