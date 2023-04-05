Gates ve Musk, yapay zeka yüzünden karşı karşıya geldi

Bill Gates, yapay zeka hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Microsoft’un kurucu ortağı, yapay zekanın dünyadaki sorunları çözmede önemli etkiye sahip olacağını söyledi. Hayırsever milyarder, Elon Musk’ın açıklamalarının aksine, yapay zekadaki gelişmeleri durdurmak istemiyor.

Bill Gates: Yapay zekayı durdurmak önümüzdeki zorlukları gidermeyecek

Bir süre önce Elon Musk ve Apple’ın kurucu ortağı Steve Wozniak dahil olmak üzere 1000’den fazla araştırmacı bir yapay zeka raporu hazırlamıştı. Bu raporda, yapay zeka gelişimine ara verilmesi istenmişti. Microsoft’un kurucusu ise bu raporu eleştiren ifadeler kullandı.

Elon Musk ve Steve Wozniak gibi isimler, yapay zekanın gelişimine ara verilmesini talep etmişti. Ancak Gates, ara verme çağrılarının “zorlukları çözmeyeceğini” dile getirdi. Microsoft’un kurucusu, yapay zekadaki gelişmelerin en iyi şekilde nasıl kullanılacağına odaklanmanın daha iyi olacağını söyledi.

Yapay zekadan elde edilecek büyük faydalar olduğunu dile getiren Gates, bu konuda bir konsorsiyum oluşması gerektiğini söyledi.

“Belirli bir gruptan duraklamalarını istemenin zorlukları çözdüğünü düşünmüyorum. Açıkça görülüyor ki, bu şeylerin çok büyük faydaları var. Yapmamız gereken, zor alanları belirlemek” dedi.

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Microsoft, son dönemde ChatGPT’nin geliştiricisi olan OpenAI’a milyarlarca dolar yatırım yaptı. Gates, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı bir yazıda, yapay zekanın dünyadaki eşitsizliklerin azaltılmasına yardımcı olmak için kullanılabileceğine dikkat çekti.