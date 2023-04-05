  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Gates ve Musk, yapay zeka yüzünden karşı karşıya geldi
Teknoloji

Gates ve Musk, yapay zeka yüzünden karşı karşıya geldi

Yeniakit Publisher
2023-04-05 04:24:00 -
Gates ve Musk, yapay zeka yüzünden karşı karşıya geldi

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yapay zekanın dünyadaki sorunları çözmeye yardımcı olduğunu belirtirken, Tesla'nın sahibi Elon Musk, çalışmalara ara verilme çağrısı yaptı.

Bill Gates, yapay zeka hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Microsoft’un kurucu ortağı, yapay zekanın dünyadaki sorunları çözmede önemli etkiye sahip olacağını söyledi. Hayırsever milyarder, Elon Musk’ın açıklamalarının aksine, yapay zekadaki gelişmeleri durdurmak istemiyor.

Bill Gates: Yapay zekayı durdurmak önümüzdeki zorlukları gidermeyecek

Bir süre önce Elon Musk ve Apple’ın kurucu ortağı Steve Wozniak dahil olmak üzere 1000’den fazla araştırmacı bir yapay zeka raporu hazırlamıştı. Bu raporda, yapay zeka gelişimine ara verilmesi istenmişti. Microsoft’un kurucusu ise bu raporu eleştiren ifadeler kullandı.

Elon Musk ve Steve Wozniak gibi isimler, yapay zekanın gelişimine ara verilmesini talep etmişti. Ancak Gates, ara verme çağrılarının “zorlukları çözmeyeceğini” dile getirdi. Microsoft’un kurucusu, yapay zekadaki gelişmelerin en iyi şekilde nasıl kullanılacağına odaklanmanın daha iyi olacağını söyledi.

Yapay zekadan elde edilecek büyük faydalar olduğunu dile getiren Gates, bu konuda bir konsorsiyum oluşması gerektiğini söyledi.

“Belirli bir gruptan duraklamalarını istemenin zorlukları çözdüğünü düşünmüyorum. Açıkça görülüyor ki, bu şeylerin çok büyük faydaları var. Yapmamız gereken, zor alanları belirlemek” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Microsoft, son dönemde ChatGPT’nin geliştiricisi olan OpenAI’a milyarlarca dolar yatırım yaptı. Gates, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı bir yazıda, yapay zekanın dünyadaki eşitsizliklerin azaltılmasına yardımcı olmak için kullanılabileceğine dikkat çekti.

Böyle giderse insanlara iş bırakmayacaklar! Yapay zekadan şaşırtan beceri
Böyle giderse insanlara iş bırakmayacaklar! Yapay zekadan şaşırtan beceri

Teknoloji

Böyle giderse insanlara iş bırakmayacaklar! Yapay zekadan şaşırtan beceri

Nvidia ve Google'dan yapay zeka ortaklığı
Nvidia ve Google'dan yapay zeka ortaklığı

Teknoloji

Nvidia ve Google'dan yapay zeka ortaklığı

Yapay zeka robotu ChatGPT, İtalya'da yasaklandı!
Yapay zeka robotu ChatGPT, İtalya'da yasaklandı!

Dünya

Yapay zeka robotu ChatGPT, İtalya'da yasaklandı!

'Yapay zeka ile sohbet ederken intihar etti!'
'Yapay zeka ile sohbet ederken intihar etti!'

Dünya

'Yapay zeka ile sohbet ederken intihar etti!'

Akılalmaz öngörü herkesi şok etti: Kocasının intiharından yapay zekayı (Sohbet robotu) sorumlu tuttu! İşte sözleri
Akılalmaz öngörü herkesi şok etti: Kocasının intiharından yapay zekayı (Sohbet robotu) sorumlu tuttu! İşte sözleri

Aktüel

Akılalmaz öngörü herkesi şok etti: Kocasının intiharından yapay zekayı (Sohbet robotu) sorumlu tuttu! İşte sözleri

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23