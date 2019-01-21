"Gastronomi Trendleri Buluşması"nın teması "Atıksız Mutfak"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası mutfak sanatları okulu Le Cordon Bleu ile Özyeğin Üniversitesi iş birliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Gastronomi Trendleri Buluşması 2019", Le Cordon Bleu mezunu ünlü şefler ve kanaat önderlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Özyeğin Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Gastronomi Trendleri Buluşması 2019"un bu yılki teması "Atıksız Mutfak" oldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter ve Le Cordon Bleu Türkiye Direktörü Defne Ertan Tüysüzoğlu yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Buchwalter, Fransa’nın atıklar üzerine yürüttüğü politikalara değinerek, iki ülkenin yemeğe verdiği öneme ve sofrada geçirilen zamanın paralelliğine dikkati çekti.

Le Cordon Bleu Türkiye Direktörü Defne Ertan Tüysüzoğlu da geçen yıl gastronomi ve gastronomi turizminin önemli bir ekonomik kaynak olduğu konusunda farkındalığın arttığını vurguladı.

Tüysüzoğlu, ekonomide sürdürülebilirliğin esas olduğunu, bunun da ancak şeflerden üreticilere, işletmecilerden seyahat acentelerine dek tüm paydaşların dahil olduğu bütünsel bir yaklaşım içinde, devlet desteği, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin katkısı ile mümkün olabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu konuları derinlemesine incelemek ve özellikle yeme-içme sektöründe ne gibi tedbirler uygulanabileceğini Le Cordon Bleu eğitmen şefleri, mezunları ve sektörün kanaat önderleri ile birlikte değerlendirmek için Gastronomi Trendleri Buluşması'nı 'Atıksız Mutfak ve Sürdürülebilirlik' çerçevesinde ele almak istedik."

Le Cordon Bleu Yönetici Eğitmen Şefi Erich Ruppen ise "Mükemmel bir yemeği hazırlamak önemli bir iştir ama iyi bir şef aynı zamanda malzemeyi nasıl kullandığı ve değerlendirdiği ile de ölçülür. Akıllı menü tasarımı başarılı bir restoran işletmesinde şarttır. Hayvanın, sebzenin her parçası bir değer yaratarak kullanılmalıdır. Başarılı şeflerin restoranlara katkısı budur. Le Cordon Bleu eğitimlerimizde bu konuda öğrencilerimizin farkındalığını artırmaya hem sürdürülebilir bir dünya hem de sürdürülebilir bir ekonomi adına önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Le Cordon Bleu mezunları Londra Yaz Restaurant’ın Yönetici Şefi Umut Karakuş, Markus Prime Ribs Society’nin kurucu ortağı Emirhan Paralı, Eğitmen Şef ve "Bakır Tencere" yemek kitabının yazarı Semen Öner, "Şerife ile Yaşam" programlarını hazırlayan ve permakültür tasarımcısı Şef Şerife Aksoy, Nicole’ün Mutfak Şefi Aykut Doğanok ve 10’dan fazla ülkede catering hizmeti veren İsrailli Şef Omri Magal, trendleri ve sektörün yönelimini değerlendirdi.