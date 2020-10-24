  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gastronomi şehrinin kış lezzeti "mıcırık aşı" sofralarda yerini almaya başladı
Aktüel

Gastronomi şehrinin kış lezzeti "mıcırık aşı" sofralarda yerini almaya başladı

Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda bulunan Gaziantep'te, yazın hazırlanan kurutmalık patlıcanların "börk" denilen tepe kısımlarıyla kış aylarında yapılan "mıcırık aşı" sofralardaki yerini almaya başladı - Mutfak Sanatları Merkezi şeflerinden Cuma Kaplan: - "Gaziantepliler meyve ve sebzeleri israf etmemeye çalışır. Patlıcanın içini, dışını, sapını kullanarak yemek yaparlar. Bunlardan biri de mıcırık aşı"

Yeniakit Publisher
2020-10-24 11:05:21 -
Gastronomi şehrinin kış lezzeti "mıcırık aşı" sofralarda yerini almaya başladı

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda bulunan Gaziantep'in, kış aylarının damak lezzetlerinden olan "mıcırık aşı" sofralarda yerini almaya başladı.

Gazianteplilerin yazın hazırladıkları kurutmalık patlıcanların "börk" denilen tepe kısımlarıyla özellikle sonbahar ve kış aylarında yapılan "mıcırık aşı" damaklarda eşsiz bir lezzet bırakıyor.

Gaziantep mutfağının vazgeçilmezlerinden kuru dolma yapımında kullanılan patlıcanlar, büyük bir özenle oyulup ipte kurutulurken "börk" olarak adlandırılan tepe kısımları da küçük parçalara ayrılıp güneşte kurutuluyor.

İçinde kurutulmuş patlıcan, kuru biber, kuru domates, pirinç, tereyağı, sarımsak, soğan, salça, limon tuzu ve baharatlar bulunan bu yemek, lezzetiyle damakları şenlendiriyor.

Mutfak Sanatları Merkezi şeflerinden Cuma Kaplan, AA muhabirine, patlıcanların tepe kısımlarının çöpe atılmayarak "mıcırık aşı" olarak değerlendirildiğini belirtti.

- Patlıcanın her yeri değerlendiriliyor

"Gaziantepliler meyve sebzeleri israf etmemeye çalışır. Patlıcanın içini, dışını, sapını kullanarak yemek yaparlar. Bunlardan biri de mıcırık aşı" diyen Kaplan, yemeğin yapımını şöyle anlattı:

"Patlıcanın kurutması yapılırken üst kısmında kalan yerler doğranır, gün kurusunda kurutulur. Mıcırık aşı unutulmaya yüz tutmuş yemeklerden biridir ve çok emek ister. Bu yemeğin en önemli kısmı, patlıcanın gün kokusunu almak lazım. Bunun için de patlıcanları tuzlu suda bekletip, soğuk suyla yıkamak lazım. Kıymamızı kavuruyoruz. Daha sonra soğan ve sarımsak ekliyoruz. İyice piştikten sonra domates, biber salçası atıyoruz. Kuru patlıcanın yanı sıra kuru biber, domates koyuyoruz. En son aşamada pirinç ekliyoruz. Üzerine de haşve dediğimiz tereyağı ve nane sosunu döküyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köşeye sıkışan Paşinyan'dan skandal çıkış: Yerleştirilmesine razıyız
Dünya

Köşeye sıkışan Paşinyan'dan skandal çıkış: Yerleştirilmesine razıyız

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda gerilimi artıracak açıklam..
İlker Başbuğ'dan olay Azerbaycan sözleri
Gündem

İlker Başbuğ'dan olay Azerbaycan sözleri

Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaları değerlendirdiği açıklamasında en büyük h..
ABD'den peş peşe Karabağ açıklaması! Trump safını iyice belli etti
Dünya

ABD'den peş peşe Karabağ açıklaması! Trump safını iyice belli etti

Karabağ'da işgalci Ermenistan'ın sivilleri katletmesiyle başlayan savaş ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Bu konuda konuşuyo..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay