Gastrit neden olur?

Gastritin başlıca belirtileri, yemeklerden sonra midede rahatsızlık duygusu, bulantı, kusma, ekşime, iştah yitimi ve mide ağrılarıdır.

Değişik nedenlere bağlı olmakla birlikte en sık rastlanılan neden, aspirin ve ağrı kesici ilaçların kullanımı, helikobakter pilori adı verilen bakterinin konuşlanması, yoğun alkol ve kafein tüketimi, sigara içimi ve düzensiz beslenmelerden kaynaklı olarak meydana gelmesidir.

Ayrıca yoğun ve stresli bir hayat tarzı da bu rahatsızlığı tetikleyen etkenlerdendir.

Yapılan araştırmalar toplumumuzda bu rahatsızlığın en başta sebebinin helikobakter pilori denen bakterinin sebep olduğunu göstermektedir. Bu bakteri ağız yoluyla alınarak, mideye yerleşir.

Mideyi asitten koruyan mukus tabakasının altında yaşayarak, salgıladığı toksinlerle çepere zarar verir. Bu da kronik bir iltihaplanmaya neden olur. Zamanında teşhis edilmezse, iltihap ilerleyerek ülser hastalığına neden olabilir.

Mide çok hassas bir yapıda olmasından dolayı tüketilen besinler de etkiler. Acı, baharatlı ve yağlı gıdalar çok tüketilmesi gastrite neden olabilir. Mide çeperinin mukus tabakasının yenilenmesini ve daha çabuk iyileşmesi için, protein yönünden zengin gıdalar ile beslenilmesi gerekir.

Aspirin ve türevi ilaçların neden olduğu yine midenin koruyucu çeperini yıpratarak midede asit oluşumuna ve bu asidin mukusa zarar vermesinden dolayı, fazla tüketimiyle kanamayla beraber belirti gösterebilir.

Aynı şekilde alkol ve çeşitleri de sürekli olarak ve aç karnına tüketildiği zaman, vücudun mide savunmasına zarar verdiğinden gastrit oluşumuna neden olabilir.

Gastritin tedavisi risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Midenin savunma mekanizmasını uyarıcı ve midedeki asit miktarının düşürülmesini sağlayıcı ilaçların verilmesi ile tedavi edilir.

İlaçlar verildikten sonra, endoskopik testlerin sonucunda midede helikobakter pilori bakterisinin varlığı ortaya çıkarsa, onunda giderilmesine yönelik bir antibiyotik tedavisi yapılır.

Tabi bu tıbbi tedavilerin yanında hastanın, sigaradan uzak durması, özellikle mideyi tahriş edebilecek baharatlı besinlerden uzak durması, kafein içerikli içecekleriz az tüketilmesi de gereklidir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.