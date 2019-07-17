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Gaston Campi Trabzon’da

Trabzonspor prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli savunma oyuncusu Gaston Campi’yi sabah saatlerinde Trabzon’a getirdi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 05:43
Gaston Campi Trabzon’da

Trabzonspor prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli savunma oyuncusu Gaston Campi’yi sabah saatlerinde Trabzon’a getirdi.


Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli 28 yaşındaki stoper oyuncusu Gaston Campi, uzun bir yolculuğun ardından sabaha saat 05.00 sıralarında Trabzon geldi. Havalimanı Dış Hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yapan Campi, Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı ve daha sonra kendisini bekleyen kulübe ait araçla alandan ayrıldı. Bordo-mavili kulüp bugün Arjantinli oyuncuyu bir dizisağlık kontrolünden geçirdikten sonrayapacağı görüşmenin ardından transfere resmiyet kazandırması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 05:43
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