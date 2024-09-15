  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Film koptu' diyen İslam Memiş gram altın için uyardı! Beklemiyordum, 18 Eylül'den sonra...

Haniye’nin afişini yırtarak indiren CHP, Ayşenur’un cenazesinde!

İran o iddialara yanıt verdi! Rusya'ya balistik füze mi verildi

Sıla bebek olayında korkunç detay! 42 ısırık izi tespit edildi...

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Meteoroloji uyardı! 37 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Millete böyle ihanet görülmedi! Bodrum Belediye başkanı susuzluk çeken halkı hiçe sayıp Bülent Ersoy için sokakları yıkadı

Narin cinayeti sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Halil Konakçı tecavüz edenlere öyle bir konuştu ki…

Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk maçında müthiş gol attı: Herkes onu konuştu…

TOGG mu Tesla mı? Yapılan fren testi sosyal medyayı ikiye böldü
Dünya Gaspçılar, Batı Şeria'daki beldelere baskın düzenledi
Dünya

Gaspçılar, Batı Şeria'daki beldelere baskın düzenledi

Yeniakit Publisher
2024-09-15 02:45:00 -
Gaspçılar, Batı Şeria'daki beldelere baskın düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, asker eşliğinde, işgal altındaki Batı Şeria'da birçok köy ve beldelere baskın düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, asker koruması altında gaspçı İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyinde yer alan Umm Safa köyüne baskın düzenledi.

İsraillilerin Filistinlilerin evlerine rastgele ateş açması sonucu yaralananlar oldu.

Umm Safa Köy Meclisi Başkanı Mervan Sabah da yaptığı açıklamada, İsrail askerleri himayesinde onlarca İsrailli gaspçıların Umm Safa köyüne saldırısı sonucu iki Filistinlinin yaralandığını belirtti.

İsrail askerleri ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Deyr Ebu Meşal beldesine baskın düzenledi.

Tulkerim'in kuzeyindeki Zeyta kasabasına baskın düzenleyen İsrail askerleri ile baskına tepki gösteren Filistinliler arasında arbede yaşandı.

İsrail askerleri Filistinlilere karşı gerçek mermi ve zehirli gaz bombaları ile müdahale etti.

İsrail askerleri ayrıca, Nablus'un güneyindeki üç belde ile El Halil kentine bağlı bazı beldelere de baskın düzenledi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleriyle Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 159'u çocuk 703 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi toprağa veriliyor
İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi toprağa veriliyor

Gündem

İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi toprağa veriliyor

Katil İsrail durmuyor! Gazze'de can kaybı 41 bin 182'ye çıktı
Katil İsrail durmuyor! Gazze'de can kaybı 41 bin 182'ye çıktı

Dünya

Katil İsrail durmuyor! Gazze'de can kaybı 41 bin 182'ye çıktı

Hizbullah İsrail'in Kuzey Kolordusunu ateşe verdi! Onlarca füze fırlattı
Hizbullah İsrail'in Kuzey Kolordusunu ateşe verdi! Onlarca füze fırlattı

Dünya

Hizbullah İsrail'in Kuzey Kolordusunu ateşe verdi! Onlarca füze fırlattı

İlk yardım çalışanı, İsrail hapishanesinde öldü
İlk yardım çalışanı, İsrail hapishanesinde öldü

Dünya

İlk yardım çalışanı, İsrail hapishanesinde öldü

Fahrettin Altun tüm dünyaya ilan etti: İsrail suçunu kabul etti!
Fahrettin Altun tüm dünyaya ilan etti: İsrail suçunu kabul etti!

Gündem

Fahrettin Altun tüm dünyaya ilan etti: İsrail suçunu kabul etti!

ABD vatandaşı Matt Nelson İsrail’i protesto etmek için kendini yaktı: Hepimiz suçluyuz
ABD vatandaşı Matt Nelson İsrail’i protesto etmek için kendini yaktı: Hepimiz suçluyuz

Gündem

ABD vatandaşı Matt Nelson İsrail’i protesto etmek için kendini yaktı: Hepimiz suçluyuz

Katil İsrail Gazze'de katliam yapıyor! Okulu hedef aldı
Katil İsrail Gazze'de katliam yapıyor! Okulu hedef aldı

Dünya

Katil İsrail Gazze'de katliam yapıyor! Okulu hedef aldı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail askerlerinin öldürdüğü Eygi’nin babası ile görüştü
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail askerlerinin öldürdüğü Eygi’nin babası ile görüştü

Gündem

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail askerlerinin öldürdüğü Eygi’nin babası ile görüştü

Katil İsrail'den kara operasyonu duyurusu
Katil İsrail'den kara operasyonu duyurusu

Dünya

Katil İsrail'den kara operasyonu duyurusu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23