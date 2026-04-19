Gaspçı İsrailliler kundaklama yaptı
İşgal altındaki Batı Yaka’da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırıda bir ev ve bir araç ateşe verildi. Ramallah’ın kuzeydoğusundaki Turmus Aya beldesinde yaşanan olay, bölgede gerilimi bir kez daha yükseltti.
Batı Yaka’nın orta kesiminde yer alan Ramallah’ın kuzeydoğusundaki Turmus Aya beldesi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına sahne oldu. Beldenin doğu tarafından giriş yaptığı belirtilen saldırganlar, yerleşim alanlarını hedef aldı.
Saldırıda Filistinli sivillere ait mülklerin doğrudan hedef alınması, bölgede korku ve öfkeye yol açtı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Turmus Aya beldesine doğu yönünden saldırdı.
Saldırıda, Filistinli Esad Tufaha'ya ait ev ve Ratib el-Hatib'e ait araç ateşe verildi.
Silahsız Filistinlilerin müdahalesi üzerine saldırganların beldeden çekildiği, olayda can kaybı ya da yaralanma bildirilmediği ifade edildi.
Öte yandan, İsrail ordusunun da Ramallah'ın kuzeydoğusundaki bazı köylere baskın düzenlediği belirtildi.
Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin El-Mugayyir köyüne yeniden girdiğini, Ebu Felah ve Kefr Malik köylerine de baskın düzenlediğini kaydetti.