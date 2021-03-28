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Aktüel Gaspçı, gazetecilere böyle sataştı
Aktüel

Gaspçı, gazetecilere böyle sataştı

Adana'da ATM'de para yatırmak isteyen bir kişi, bıçaklı saldırgan tarafından gasp edildi. Gencin gasp edilme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edilen ve tutuklanan zanlı, basın mensuplarına da "Güzel çekin" diyerek sataştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 16:22:00 -
Gaspçı, gazetecilere böyle sataştı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen olayda, Murat Usanmaz adlı genç, elindeki bin 100 TL parayı hesabına yatırmak istedi. Bu sırada arkasından elinde bıçakla gelen S.S., Murat Usanmaz’ın önce boğazına bıçakla sarıldı ardından elindeki parayı gasp etmeye çalıştı.

O sırada Murat Usanmaz adlı genç elindeki parayı vermemek için direndi. Genç bu sırada elinden yaralandı.

Gasp zanlısı, Usanmaz'ın elinden yere düşen bin 100 TL parayı yerden alarak kaçtı. Gasp anları ve saldırıya uğrayan gencin gaspçı ile mücadelesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın haber verilmesi üzerine polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini ve Kent Güvenlik Sistemi (KGS) görüntülerini inceledi. Olay yerine gelen Murat Usanmaz'ın babası Zekeriya Usanmaz oğlunun ATM önünde para yatırmak için geldiğini ve o sırada saldırıya uğradığını söyledi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmanın ardından 24 saat geçmeden olayın şüphelisi S.S.'yi gözaltına aldı.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, basın mensuplarına da "Güzel çekin" diyerek sataştı.

Nöbetçi mahkemede hakim karşına çıkan Süleyman S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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