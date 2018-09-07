Gaziantep’in dört bir yanında açılan 24 kurs merkeziyle Gazianteplilere, ücretsiz sanat ve meslek eğitimleri veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK)’te yeni dönem heyecanı başlıyor. 10 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak kayıtlar için GASMEK’in web sitesinden online başvuru yapılabilecek.

Yeni bir meslek sahibi olmak, yeteneğini keşfetmek ya da aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen herkese kapılarını açan GASMEK, yıllardır verdiği ücretsiz eğitimlerle kendini geliştirmek isteyen Gazianteplilere destek verdi.

Kursiyerlerin özgüven duygularını geliştirebilmeyi, geleneksel ve modern el sanatlarını tanıtabilmeyi, kişilerin yeteneklerini ortaya çıkararak öğrenme, iş ve yaşam becerileri kazandırmayı, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını canlandırmayı ve gelecek nesillere aktarılabilecek insanları yetiştirmeyi amaçlayan GASMEK, yeni dönem için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantepliler, 10 Eylül tarihinden itibaren başlayacak olan online kayıt işlemi öncesi GASMEK eğitimleri ve branşları hakkındaki en güncel bilgilere, www.gasmek.org.tr adresinden ulaşabilecek.

GASMEK’in Gaziantep’in dört bir yanındaki 24 kurs merkezinde eğitim verdiği 345 branş, şu ana alanlar altında toplanıyor: “Ahşap Teknolojisi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Bahçecilik, Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Eğitime Destek Kursları, El Sanatları Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojileri, Grafik ve Fotoğraf, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Grafik ve Fotoğraf, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Hayvan Sağlığı, Hayvan Yetiştiriciliği, Hukuk, Kişisel Gelişim ve Eğitim, Kuyumculuk Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Muhasebe ve Finansman, Müzik ve Gösteri Sanatları, Okuma-Yazma, Radyo – Televizyon, Sanat ve Tasarım, Seramik ve Cam Teknolojisi, Spor, Tekstil Teknolojisi, Türk İslam Sanatları, Yabancı Diller, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri.”