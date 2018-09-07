THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

GASMEK'te yeni dönem

GASMEK, her yıl eğitim verdiği branş ve kurs merkezi sayısını artırarak hizmet alanını genişletti. Bu yıl eğitimlerine birçok branş ekleyen merkez, 345 branşa ulaştı.

07 Eylül 2018 Cuma 15:23
GASMEK'te yeni dönem

Gaziantep’in dört bir yanında açılan 24 kurs merkeziyle Gazianteplilere, ücretsiz sanat ve meslek eğitimleri veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK)’te yeni dönem heyecanı başlıyor. 10 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak kayıtlar için GASMEK’in web sitesinden online başvuru yapılabilecek.

Yeni bir meslek sahibi olmak,  yeteneğini keşfetmek ya da aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen herkese kapılarını açan GASMEK, yıllardır verdiği ücretsiz eğitimlerle kendini geliştirmek isteyen Gazianteplilere destek verdi.

Kursiyerlerin özgüven duygularını geliştirebilmeyi, geleneksel ve modern el sanatlarını tanıtabilmeyi, kişilerin yeteneklerini ortaya çıkararak öğrenme, iş ve yaşam becerileri kazandırmayı, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını canlandırmayı ve gelecek nesillere aktarılabilecek insanları yetiştirmeyi amaçlayan GASMEK, yeni dönem için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantepliler, 10 Eylül tarihinden itibaren başlayacak olan online kayıt işlemi öncesi GASMEK eğitimleri ve branşları hakkındaki en güncel bilgilere, www.gasmek.org.tr adresinden ulaşabilecek.

GASMEK’in Gaziantep’in dört bir yanındaki 24 kurs merkezinde eğitim verdiği 345 branş, şu ana alanlar altında toplanıyor: “Ahşap Teknolojisi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Bahçecilik, Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Eğitime Destek Kursları, El Sanatları Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojileri, Grafik ve Fotoğraf, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Grafik ve Fotoğraf, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Hayvan Sağlığı, Hayvan Yetiştiriciliği, Hukuk, Kişisel Gelişim ve Eğitim, Kuyumculuk Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Muhasebe ve Finansman, Müzik ve Gösteri Sanatları, Okuma-Yazma, Radyo – Televizyon, Sanat ve Tasarım, Seramik ve Cam Teknolojisi, Spor, Tekstil Teknolojisi, Türk İslam Sanatları, Yabancı Diller, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri.”

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 15:23
  1. Gaziantep
  2. EKONOMİ Haberleri
  3. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: ABD’nin tutumundan rahatsızız
    1. Erdoğan: ABD’nin tutumundan rahatsızız
    2. İş adamı Ünver'in ölüm nedeni belli oldu
    3. Real Madrid duyurdu! Tam 750 milyon..
    4. Pakize Karakoç dualarla son..
    5. Galatasaray'dan Nice Başkanı'na..
    6. Sırrı Süreyya Önder cezaevine mi..
    7. Göz seyirmesini önemseyin
    8. GASMEK'te yeni dönem
    9. Muharrem orucuna nasıl niyet edilir?
    10. Kardeş kıskançlığı gayet doğal
    11. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden..
    12. İstanbul'da banka soygunu! Çatışma çıktı
    13. California'da selfie çekmek isterken..
    14. Bana bir şey olmaz demeyin
    15. Selahattin Demirtaş'a hapis cezası!
    16. Japonya'dan Türkiye'ye açık destek
    17. Muharrem orucu nedir?
    18. Başkan Erdoğan'dan 'ateşkes' çağrısı!
    19. Erdoğan: Suriye'de kalacağız!
    20. Bursaspor'a Stephane Badji müjdesi
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Teröristlerin kara günü!
    Teröristlerin kara günü!