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GASMEK, yaz tatilinde Gazianteplilerin uğrak yeri oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK), 2019 yaz tatilinde de yine Gazianteplilerin uğrak yeri oldu.

03 Eylül 2019 Salı 10:51
GASMEK, yaz tatilinde Gazianteplilerin uğrak yeri oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK), 2019 yaz tatilinde de yine Gazianteplilerin uğrak yeri oldu. GASMEK, yaz kursu döneminde 30 farklı alanda 400 branşta 22 bin 280 öğrenci ve kursiyere eğitim verdi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in temellerini attığı GASMEK, üstün performansıyla Gazi şehrin markası haline geldi. Yaz dönemi kurslarında binlerce genci ve yetişkine ulaşan merkez, hayata yeni bir pencere açtı. GASMEK, sanat ve meslek kurslarının yanı sıra, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’yla Liselere Geçiş Sınavı’na yönelik gençlere açtığı etüt kursları, yepyeni başarı hikayeleri yazdı. Gaziantepliler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan GASMEK, yaz döneminde yetişkinler için 400 farklı dalda eğitim verdi, sanat ve meslek kurslarında 16 bin 226, etüt kurslarında ise 6 bin 054 kişiye ulaştı.


33 merkezde faaliyet gösteren kurslarda katılım ve sertifika belgesi almaya hak kazanan 22 bin 280 kursiyer ve öğrenci, geleceğe daha emin adımlarla yürüyecek.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:51
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