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Ekonomi GASKİ kanalizasyon ve içme suyu şebekelerini yeniliyor
Ekonomi

GASKİ kanalizasyon ve içme suyu şebekelerini yeniliyor

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) İbrahimli 2. bölge 2. etap kanalizasyon-içmesuyu şebekesi yapım işini ihaleye çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 13:53:00 -
GASKİ kanalizasyon ve içme suyu şebekelerini yeniliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre GASKİ, kanalizasyon-içmesuyu şebekeleri için 32.524 mt Beton Boru, 31.428 mt Duktil Boru döşenmesi , 500 mt yatay delgi yapılması, 763 adet muayene bacası , 300 adet parsel cası ve bağlantısı ve 300 adet abone bağlantısı yapılması vb işler için ihaleye çıktı.

İhale 25.02.2021 tarih ve saat 14:00’de GASKİ Genel Müdürlüğü/Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı/İncilipınar Mah. Kıbrıs Cd Eruslu İş Merkezi No:1/A Şehitkamil/GAZİANTEP’te yapılacak.

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