GASİMEP öğrencilerinden teknik inceleme gezisi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından, Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi (GSİMEP) kapsamında öğrenim gören öğrencilere yönelik, Aksaray’daki Mercedes Benz Türk A.Ş. Kamyon Fabrikası’na teknik inceleme gezisi düzenlendi.

GASİMEP Eğitim Koordinatörleri İbrahim Kerim Kuzu, İlker Kusav, alan şefleri, öğretmenler ile 15 öğrencinin yer aldığı gezide, öğrenciler Endüstri 4.0’a göre üretim şekillerini inceleyerek, KUKA Endüstriyel robotların çalıştığı fabrikada çalışmaları yerinde görme imkanı buldu.

Mercedes Benz Türk A.Ş. Aksaray Mesleki ve Eğitim Birim Müdürü İsmail Kamil Şahin ve Eğitmen Mehmet Uygun ile bir araya gelen öğrenciler, firma hakkında merak ettikleri soruları sorarak bilgi edindi.

Ziyarette ayrıca firma yetkilileri tarafından, Mercedes Benz Türk A.Ş.’de uygulanan üretim modelleri ile iş sağlığı ve güvenliği konularının yer aldığı bir de sunum gerçekleştirildi.

Öğrenciler ileri teknolojilerle yapılan üretim süreçlerini, çalışma prensiplerini ve güvenlik konusundaki hassasiyete hayran kaldıklarını belirterek, iyi bir tecrübe edindiklerini dile getirdiler.

Son teknoloji ve henüz ülkemizde satışı yapılmayan kamyonları da görme fırsatı bulduklarını kaydeden öğrenciler, organizasyon için Gaziantep Sanayi Odası’na teşekkür ettiler.