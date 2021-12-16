Gasilhaneye girdiler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Ölen kardeşlerini defin için Afyonkarahisar’a getiren aile, cenazeyi yıkamak için gasilhaneye girdiklerinde adeta şok yaşadı. Kendilerine başka birinin cenazesinin verildiğini gören aile üyeleri Adli Tıp Kurumu’nu aradıklarında ‘Kimsesiz birinin cenazesi yanlışlıkla size verildi’ yanıtını alınca, üzerinde kimliği de bulunmayan cenazeyi, kendi soyadlarını vererek aile mezarlığına defnetti.

Eşine ender rastlanacak ilgin olay, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde meydana geldi. Ümit Atakaya (41) isimli şahıs geçtiğimiz hafta sonu Antalya Manavgat’ta boğularak hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Atakaya’nın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından teslim edilmek üzere aileye verildi. Ümit Atakaya’nın ağabeyi Seyfeddin Atakaya ve aile üyeleri kardeşlerinin cenazesini alarak defin için Haydarlı beldesine getirdi. Cenazeyi yıkamak için gasilhaneye alan üyeleri burada bir şok yaşadı. Cenazenin kardeşleri Ümit Atakaya olmadığını ve başka birsinin cenazesi olduğunu gören Atakaya ailesi hemen Antalya Adli Tıp Kurumu morgunu aradı. İddiaya göre, kurum yetkilileri kendilerine yanlışlıkla üzerinden kimliği çıkmayan ve kimsesiz olduğu bilinen bir kişinin cenazesinin verildiğini söyledi.

Kimsesiz olan ve üzerinden kimlik çıkmayan şahsa kendi soyadlarını verip gömdüler

Aldıkları cevap karşısında şok yaşayan aile üyeleri, kurum yetkililerine cenazeyi geri getireceklerini söylediklerinde ise aldıkları yanıt karşısında ikinci bir şok yaşadılar. Kurum çalışanları Atakaya ailesine cenazesinin kimsesiz olduğu için kendileri tarafından gömülebileceğini belirttiler. Bunun üzerine Atakaya ailesi bir insanlık görevi olarak kimsesiz şahsın cenazesini İslami usullere göre yıkayıp, belde mezarlığına defnettiler. Şahsın kimliği bilinmediği içinde Cenaze namazını 'Ademoğlu Atakaya' diyerek kıldılar. Kimsesiz şahsa kendi soyadlarını veren aile üyeleri şahsı mezarlıkta önceden ölen yakınlarının yanına defin etti.

“Eniştemle ablama verilen ne yazık ki yanlış mevta”

Yaşanan olayla ilgili konuşan Ümit Atakaya’nın ağabeyi Seyfeddin Atakaya, kardeşi sahilde ölü bulunduktan sonra kurumdan kendilerini arayıp bilgi verdiklerini ve bunun üzerine cenazeyi almak için Antalya’ya gittiklerini kaydetti. Atakaya, “Kardeşimin ilk cenazesini almaya ablam ve eniştem gitti. Ablam ve eniştem kardeşimin cenazesini doğru teşhis etmesine rağmen bize yanlış mevtayı vermişler. Olayı köyde gasilhanede öğrendik. Sonra geri gittik Kum Köy Jandarma Karakolu ile görüştük. Morga gittik araştırdık ondan sonra kardeşimizi morgda bulduk. Yani eniştemle ablama verilen mevta ne yazık ki yanlış mevta. Teşhis doğru ama verilen mevta yanlış. Savcının böyle bir şey yapması inanılmaz bir şey. Yani çok üzgünüz Türkiye gibi bir yerde böyle bir şeyin olması ve savcının yaptığı hata kabul edilemez. Yani ne diyeceğiz, çok üzgünüz” diye konuştu.

Kardeşlerinin cenazesini buldukları için mutlu olduklarını da dile getiren Atakaya sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

“Ümit Atakaya kardeşimize çok şükür kavuştuk. Şimdi onu defin ettik. Nöbetçi savcı hanım çok yardım etti ondan da Allah razı olsun. Eğer o olmasaydı bu işler bu kadar hızlı yürümezdi. Bize yanlışlıkla verilen cenazeyi köyümüze defnettik. Yanına da kardeşimizi defin ettik. Sahip çıktık kimsesize yani ona da bir mezar yaptık Allah'a şükür bize nasip oldu. İnşallah kardeşim ile el ele tutuşup cennetine girerler. Allah'ım ikisinin de günahını affetsin. Yani diyecek bir söz yok, bu yanlışı yapanları Allah'a havale ediyoruz.”