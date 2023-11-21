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Gündem "Garsooon, rakı getir..!" Hakkımızı helal etmiyoruz
Gündem

"Garsooon, rakı getir..!" Hakkımızı helal etmiyoruz

Yeniakit Publisher
2023-11-21 16:27:00 - 2023-11-21 16:33:39

Ali Karahasanoğlu, Manşetlerin Dili programında Akit Gazetesi'ndeki “Hakkımızı helal etmiyoruz” haberini değerlendirdi.

Ali Karahasanoğlu, Manşetlerin Dili programında Akit Gazetesi'ndeki “Hakkımızı helal etmiyoruz” haberini değerlendirdi. Metin Uca'nın ölümüyle gündeme gelen, dindar insanlara hayattayken hakaretler savuran kişilerin cenaze namazı kılınıp kılınmayacağına dair tartışma devam ederken, Ali Karahasanoğlu 28 Şubat sürecindeki Güven Erkaya'nın vefatı sonrasında yaşanılanları anlattı.

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