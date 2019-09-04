Garnizon Komutanı Diker’den Başkan Pekmezci’ye ziyaret Bayburt Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye iade-i ziyarette bulundu.

Bayburt Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye iade-i ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci Albay Diker’e görevinde başarılar dileyerek,birlikte Bayburt için güzel çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Başkan Pekmezci’ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker ise çalışmalarında başarılar diledi.

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