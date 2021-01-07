Garip olay! Cenaze masrafları için para çekemeyince cesedi bankaya taşıdılar

Hindistan'ın Bihar eyelatine bağlı bir köyde tek başına yaşayan Mahesh Yadav isimli adam geçen salı günü hayatını kaybetti. Bir hastalık nedeniyle aile üyelerinin tamamını kaybeden Yadav'ın cesedi komşuları tarafından bulundu.

Komşular, cenaze töreni masraflarını karşılamak için evde arama yapmalarına rağmen para veya paraya çevrilecek değerli eşya bulmadılar. Yadav'ın banka hesabında bir miktar para olduğunu gösteren hesap cüzdanını bulan komşuları, bankaya gidip cenaze masrafları için para çekmek istedi.

Banka müdürünü ikna edemediler

Bankacı Sanjeev Kumar, komşulara Yadav'in hesabından cenaze işlemleri için para vermeyi kabul etmeyince komşular banka müdürünü inandırmak için talihsiz adamın cenazesini bankaya taşıdı.

Parayı vermek zorunda kaldı

Cenaze ile bankaya gelen komşular, Yadav'ın hesabından kendilerine para verilmeden bankadan ayrılmayacaklarını söyleyince banka müdürü cenaze töreni için yetecek kadar para verdi.

Yadav'ın komşusu Shakuntala Devi, yaşlı adamın bir hastalıktan dolayı tüm ailesini kaybettiğini, uzun süredir hasta olduğu için komşuları olarak kendisine yemek verdiklerini söyledi.