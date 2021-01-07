  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Garip olay! Cenaze masrafları için para çekemeyince cesedi bankaya taşıdılar
Dünya

Garip olay! Cenaze masrafları için para çekemeyince cesedi bankaya taşıdılar

Hindistan'da hayatını kaybeden 55 yaşındaki bir adamın komşuları, evde yaptıkları aramada hesap cüzdanı buldu. Kimsesiz adamın cenaze masrafları için bankaya para çekmeye giden komşular, müdürü ikna edemeyince cesedi bankaya taşıdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 17:09:00 -
Garip olay! Cenaze masrafları için para çekemeyince cesedi bankaya taşıdılar

Hindistan'ın Bihar eyelatine bağlı bir köyde tek başına yaşayan Mahesh Yadav isimli adam geçen salı günü hayatını kaybetti. Bir hastalık nedeniyle aile üyelerinin tamamını kaybeden Yadav'ın cesedi komşuları tarafından bulundu.

Komşular, cenaze töreni masraflarını karşılamak için evde arama yapmalarına rağmen para veya paraya çevrilecek değerli eşya bulmadılar. Yadav'ın banka hesabında bir miktar para olduğunu gösteren hesap cüzdanını bulan komşuları, bankaya gidip cenaze masrafları için para çekmek istedi.

Banka müdürünü ikna edemediler

Bankacı Sanjeev Kumar, komşulara Yadav'in hesabından cenaze işlemleri için para vermeyi kabul etmeyince komşular banka müdürünü inandırmak için talihsiz adamın cenazesini bankaya taşıdı.

Parayı vermek zorunda kaldı

Cenaze ile bankaya gelen komşular, Yadav'ın hesabından kendilerine para verilmeden bankadan ayrılmayacaklarını söyleyince banka müdürü cenaze töreni için yetecek kadar para verdi.

Yadav'ın komşusu Shakuntala Devi, yaşlı adamın bir hastalıktan dolayı tüm ailesini kaybettiğini, uzun süredir hasta olduğu için komşuları olarak kendisine yemek verdiklerini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı
Gündem

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

6-8 Ekim olaylarıyla ilgili hazırlanan Kobani İddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi. Karara göre; cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin e..
Fenerbahçelileri yıkan Mesut Özil açıklaması
Spor

Fenerbahçelileri yıkan Mesut Özil açıklaması

Arsenal'den Schalke 04'e kiralık olarak gönderilen Sead Kolasinac, Mesut Özil'in de Schalke'ye dönebileceğini iddia etti.
Okulların açılması için tek şart! Kısıtlamaların kaldırılması için tarih verildi
Gündem

Okulların açılması için tek şart! Kısıtlamaların kaldırılması için tarih verildi

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay