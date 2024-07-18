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Sosyal Medya Garip bir aşk! Hikayesi! Çin'de 23 yaşındaki kadın 80 yaşındaki adamla evlendi
Sosyal Medya

Garip bir aşk! Hikayesi! Çin'de 23 yaşındaki kadın 80 yaşındaki adamla evlendi

Yeniakit Publisher
2024-07-18 10:35:00 -
Garip bir aşk! Hikayesi! Çin'de 23 yaşındaki kadın 80 yaşındaki adamla evlendi

Çin'de 23 yaşındaki bir kadın kendinden 57 yaş büyük bir erkekle evlendi. Evlilik, genç kadının ailesinin istememesine rağmen gerçekleşti.

Çin'de görenleri şaşkına çeviren bir evlilik yaşandı.

Hebei eyaletindeki bir huzurevinde gönüllü olarak çalışan 23 yaşındaki bir kadın, 80 yaşındaki bir huzurevi sakinine aşık olduğunu söyledi.

Aralarında 57 yaş fark var...

İkili kısa süre içerisinde aşklarının karşılıklı olduğunu anladı.

Evlenmeye karar veren çifte ise genç kadının ailesi karşı çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Taraflar arasındaki 57 yaş fark nedeniyle tepkiler büyüdü.

Olgunluğuna ve bilgeliğine aşık olmuş!

Genç kadın ise, adamın "olgunluğuna ve bilgeliğine" aşık olduğunu ifade etti.

Genç kadının ailesiyle bağlarını kopardığı ve çiftin sade bir düğün yaparak evlendiği belirtildi.

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