Garip bir aşk! Hikayesi! Çin'de 23 yaşındaki kadın 80 yaşındaki adamla evlendi

Çin'de görenleri şaşkına çeviren bir evlilik yaşandı.

Hebei eyaletindeki bir huzurevinde gönüllü olarak çalışan 23 yaşındaki bir kadın, 80 yaşındaki bir huzurevi sakinine aşık olduğunu söyledi.

Aralarında 57 yaş fark var...

İkili kısa süre içerisinde aşklarının karşılıklı olduğunu anladı.

Evlenmeye karar veren çifte ise genç kadının ailesi karşı çıktı.

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Taraflar arasındaki 57 yaş fark nedeniyle tepkiler büyüdü.

Olgunluğuna ve bilgeliğine aşık olmuş!

Genç kadın ise, adamın "olgunluğuna ve bilgeliğine" aşık olduğunu ifade etti.

Genç kadının ailesiyle bağlarını kopardığı ve çiftin sade bir düğün yaparak evlendiği belirtildi.