'Garibanın yanındayım' algısı yürüten CHP'de skandallar bitmiyor! Mansur Yavaş bakın ne yaptı
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ramazan ayında Halk Ekmek'ten 19 işçiyi ücretsiz izne çıkardığı ortaya çıktı.
İyilik propagandası yaparak belediyecilik ve yönetim beceriksizliğini örtmeye çalışan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan ayında garibanın ekmeğiyle oynadı.
beyazgazete'nin haberine göre; Mansur Yavaş 19 işçinin ekmeğiyle oynayıp işçileri ücretsiz izne çıkardı.
'Garibanın yanındayım' algısı oluşturmak için sürekli iyilik propagandası yapan Yavaş'ın bu hareketi, gerçek yüzünü ortaya çıkardı.