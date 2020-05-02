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'Garibanın yanındayım' algısı yürüten CHP'de skandallar bitmiyor! Mansur Yavaş bakın ne yaptı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ramazan ayında Halk Ekmek'ten 19 işçiyi ücretsiz izne çıkardığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 18:58:00 -
'Garibanın yanındayım' algısı yürüten CHP'de skandallar bitmiyor! Mansur Yavaş bakın ne yaptı

İyilik propagandası yaparak belediyecilik ve yönetim beceriksizliğini örtmeye çalışan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan ayında garibanın ekmeğiyle oynadı.

beyazgazete'nin haberine göre; Mansur Yavaş 19 işçinin ekmeğiyle oynayıp işçileri ücretsiz izne çıkardı.

'Garibanın yanındayım' algısı oluşturmak için sürekli iyilik propagandası yapan Yavaş'ın bu hareketi, gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

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