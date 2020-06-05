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Siyaset

Garibana dozerle, Yılmaz Özdil’e keserle yıkım

Gariban vatandaşın imara aykırı yapısını, bir imamın lojmanını, hatta 100 yıllık bir köy evini birkaç saatte yerle bir eden CHP’li Bodrum Belediyesi, Sözcü yazarı Özdil’in kaçak villasını bir haftadır yıkamıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 09:59:00 -
Garibana dozerle, Yılmaz Özdil’e keserle yıkım

CHP’li Bodrum Belediyesi, AK Parti Hükümeti’ne ağız dolusu kin kusup, milli iradeye hakaretler yağdıran Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in ofis diye alıp yazlığa çevirdiği denize sıfır kaçak villasını tadilat yapar gibi mala ile keser ile yıkmaya çalışıyor. Halbuki aynı belediye geçmişte, 100 yıllık bir köy evini 15 dakikada, Recep Eren isimli imama ait 25 metrekarelik lojmanı ise bir saatte dümdüz etmişti.

Milyon dolarlık şatafatlı yapılaşmaların milim milim yıkılmaya çalışıldığı CHP’li Bodrum’da Kuyumcular Çarşısı ise 3 saat içerisinde yerle bir edilmişti.

Malum zihniyetin yasalara aykırı genişletip saraya çevirdiği villaları günlerdir yıkamayan CHP’li belediyeler, garibanın yuvasını ise ağır iş makineleri ile talan ediyor.

Kriter; AK Parti ve hükümet düşmanlığı

Dürüstlükten dem vurup AK Parti Hükümeti’ne ağız dolusu kin kusan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in kaçak villasını 7 gündür yıkamayan CHP’li Bodrum Belediyesi, imara aykırı olduğu gerekçesiyle vatandaşın binbir zorlukla inşa ettiği yapıları bir gün içerisinde harabeye çeviriyor.

Bodrum’da 142 metrekarelik lüks villasını yaptığı usulsüz eklentilerle 310 metrekareye çıkaran Özdil’in villanın kaçak bölümlerinin yıkımı bitmek bilmiyor. 7 gündür kaçak villanın sadece 25 metrekaresini yıkarak tepkileri üzerine çeken CHP’li Bodrum Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadele adı altında vatandaşın kıt kanat imkanlarıyla yaptığı yapılara ise göz açtırmıyor.

İkiyüzlü CHP

Özdil’in villasına dokunmaktan imtina eden Bodrum Belediyesi, Güvercinlik’te bulunan izinsiz yapıyı büyük bir hızla ortadan kaldırdı. “Ayrımcılık ortadan kalkacak” diye slogan üreten CHP’li Bodrum Belediyesi ekipleri, kültür varlığı niteliğindeki tescilli bir başka yapıyı da iş makineleriyle tarumar etti.

Kontrollü yıkım

Sosyetelerin kaçak yapılarına göz yumduğu için eleştirilen Bodrum Belediyesi, geçmiş yıllarda ise Türbe Cami’nin imamı olan Recep Eren için yaptığı lojmanı yıktı. İmamın yeni bir eve taşınana kadar yıkımın ertelenmesi için başlatılan imza kampanyasını umursamayan belediye, imama ait 25 metrekarelik lojmanı bir saatte dümdüz etti. Milyon dolarlık şatafatlı yapılaşmaların milim milim yıkılmaya çalışıldığı CHP’li Bodrum’da, Kuyumcular Çarşısı da çok kısa sürede tarumar edildi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Ulvi

Peki acaba gariban bunları görüp akıllanıyormu?Hiç zannetmem,bir kısım gariban etnik veya mezhebi sebeblerle yine götürüp oyları bunların yandaşı olduğu partiye veriyor.Ne zaman uykudan uyanır acaba?
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KARASAKAL

CHP ADALETI BU KADAR ISTE HEPSI TURKIYENIN GOZU ONUNDE OLUYOR CHP IKTIDAR OLMADAN BUNLARA MUSADE EDIYORSA IKTIDAR OLURSA NELER YAPACAKLAR DUSUNMEK BILE ISTEMIYORUM
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