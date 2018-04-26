Gargara suyunun bilinmeyen kullanım alanları

TELEVİZYON/BİLGİSAYAR EKRANINI TEMİZLER

Televizyon ya da bilgisayar ekranının ilk günkü gibi parlak olması için ekranı temizlediğiniz bezin üstüne birkaç damla ağız gargara suyu damlatıp ekranı temizleyebilirsiniz.

TER KOKUSUNU GİDERİR

Ağzınızı çalkaladığınız gargarayı bir pamuğa damlatarak koltuk altınıza sürün. Gün boyun ter kokmadığınızı fark edeceksiniz.

KAŞINTIYI VE KIZARIKLIĞI ÖNLER

Sivrisinek, böcek gibi haşere ısırıkları kolay kolay geçmez ve kaşıntısı da insanı rahatsız eder. Kaşıdıkça kaşımak gelir ve küçücük ısırık yara olur, büyür. Kaşıntıyı önlemek için bir miktar ağız gargara suyunu kaşınan yere damlatın kızarıklığı ve kaşıntıyı kesecektir.

SİVİLCELERİ KURUTUR

Aniden çıkan sivilceler herkesin moralini bozar. Pamuğa damlattığınız ağız gargara suyunu yeni çıkan sivilcenin üstüne sürün, sivilcenin gün içerisinde kuruduğunu göreceksiniz.