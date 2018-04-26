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Gargara suyunun bilinmeyen kullanım alanları

Dişlerimizi temizlemek için kullandığımız ağız gargara suyunun günlük hayatta farklı kullanım alanlarını sizler işin araştırdık. İşte, ağız gargara suyunun bilmediğimiz 4 farklı kullanım alanı…

26 Nisan 2018 Perşembe 15:55
Gargara suyunun bilinmeyen kullanım alanları

TELEVİZYON/BİLGİSAYAR EKRANINI TEMİZLER

Televizyon ya da bilgisayar ekranının ilk günkü gibi parlak olması için ekranı temizlediğiniz bezin üstüne birkaç damla ağız gargara suyu damlatıp ekranı temizleyebilirsiniz.

TER KOKUSUNU GİDERİR

Ağzınızı çalkaladığınız gargarayı bir pamuğa damlatarak koltuk altınıza sürün. Gün boyun ter kokmadığınızı fark edeceksiniz.

KAŞINTIYI VE KIZARIKLIĞI ÖNLER

Sivrisinek, böcek gibi haşere ısırıkları kolay kolay geçmez ve kaşıntısı da insanı rahatsız eder. Kaşıdıkça kaşımak gelir ve küçücük ısırık yara olur, büyür. Kaşıntıyı önlemek için bir miktar ağız gargara suyunu kaşınan yere damlatın kızarıklığı ve kaşıntıyı kesecektir.

SİVİLCELERİ KURUTUR

Aniden çıkan sivilceler herkesin moralini bozar. Pamuğa damlattığınız ağız gargara suyunu yeni çıkan sivilcenin üstüne sürün, sivilcenin gün içerisinde kuruduğunu göreceksiniz.

 

 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 15:55
  1. Sivilce
  2. gargara suyu
  3. ağız bakımı
  4. sağlık
  5. pratik bilgiler
  6. kaşıntı
  7. deride kızarıklık
  8. ter kokusu

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