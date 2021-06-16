Gareth Bale'den Türkiye açıklaması

Galler Milli Takımı'nda Gareth Bale, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

Yıldız oyuncu 1 puanın da kendileri için iyi olabileceğini belirtirken, "Türkiye maçını kazanmak istiyoruz. Eğer kazanamıyorsak, son maça umudu taşımak için yenilmemeliyiz. Elbette Türk taraftarlar fazla olacak ama bizim taraftarlarımız da statta olacak. Dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Düşmanca bir atmosfer olabilir"

Karşılaşmanın Azerbaycan'da oynanmasına da değinen Bale, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. Yarın düşmanca bir atmosfer olabilir ama hazırız. Daha önce Türkiye'de oynadım. Bu atmosfer sizi motive de edebilir" dedi.

A Milli Takımmız, gruptaki 2. kritik maçında Galler ile 16 Haziran günü 19:00'da karşı karşıya gelecek.