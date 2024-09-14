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Gündem Gardırop Fetö'cüleri
Gündem

Gardırop Fetö'cüleri

Yeniakit Publisher
2024-09-14 22:08:00 -
Gardırop Fetö'cüleri

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8 yıldır aranan şahıs, gardırobun arkasında saklanmak için özel olarak oluşturulmuş bölmede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında örgütün firari şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılından beri aranan K.M.’nin İlkadım ilçesinde saklandığı ev tespit edildi. Polis tarafından düzenlenen operasyonda K.M., ikametteki gardırobun arkasında saklanmak için özel olarak oluşturulmuş bölmede yakalandı. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan K.M., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Yorumlar

Hainlere idam

Hain köpekler geberin inşallah

Ahmet Faruk

Devlet fetöden temizlenmeli. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Fetöşün diyalog ekibi devlet içinde söz sahibi maalesef.
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