Gardaşa 'Yıldırım' destek! “Azerbaycan destan yazıyor”

Yıldırım ve baraberindekiler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir araya geldi. Burada konuşan Aliyev, Erdoğan’ın “Türkiye her zaman Azerbaycan’ın yanında olmuştur” sözlerini hatırlatarak bu ziyaretin de bunun tezahürü olduğunu belirterek, “İnşallah sonuna kadar bu haklı davamızı sürdüreceğiz, işgalcileri topraklarımızdan kovacağız” dedi. Binali Yıldırım da Türkiye olarak en başından beri Azerbaycan’ın yanında olduklarını, “bir millet, iki devlet” ilkesini sürdürdüklerini belirterek, “Azerbaycan haklı davasında gece gündüz müthiş bir vatanseverlik örneği sergileyerek kahramanlık destanları yazıyor” diye konuştu.