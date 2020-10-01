Gardaş, Ermenistan'a nefes aldırmıyor! Konvoy yerle bir oldu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, askeri yardım taşıyan Ermeni konvoyu yerle bir edildi.
Azerbaycan ve Ermenistan arasında yer yer çatışmların devam ettiği cephe hattında, Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine zor anlar yaşatmaya devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından verilen bilgide, Ermenistan birliklerinin asker ve askeri teçhizatında ağır kayıplar verdiğini belirtti.
Ermenistan ağır kayıplar verdi
Ermenistan'ın verdiği kayıplar sırasıyla, 200'yakın tank, 228 topçu, roketatar, havan, 30 adet hava savunma sistemi, 6 komuta kontrol, 5 cephane, 110 araç ve bir adet S-300 hava savunma sisteminin imha edildiği açıklandı.
Ermenistan yönetimi Azerbaycan'ın verdirdiği kayıpları inkar etse de Azerbaycan yönetimi bu yalanlara video ile cevap veriyor.