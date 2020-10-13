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Dünya Gardaş Azerbaycan'dan işgalci Ermenistan'a büyük darbe
Dünya

Gardaş Azerbaycan'dan işgalci Ermenistan'a büyük darbe

Azerbaycan, işgalci Ermenistan güçlerinin ateşkesi ihlal ederek Goranboy, Terter ve Ağdam şehrine saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı. Cephede perişan olan Ermenistan güçleri arasında toplu firarların gözlemlendiği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 11:53:00 -
Gardaş Azerbaycan'dan işgalci Ermenistan'a büyük darbe

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun ateşkese rağmen gece boyunca düzenlediği saldırıları önledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için gece Ağdere, Ağdam, Fuzuli ve Hadrut yönünde küçük gruplar halinde saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun saldırıları önlediği, Ermenistan ordusuna ait 3 Grad füze sistemi, 1 Tor-M2KM uçaksavar sistemi, 1 ZSU-23-4 Şilka kundağı motorlu uçaksavar, 2 BMP-2 zırhlı piyade aracı, 3 Giatsint B obüsü, 1 KS-19 uçaksavar topu, 1 D-20 obüsü, 3 İHA ve birkaç personel aracının imha edildiği, çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ermenistan ordusu 5. Muhrip Alayının ön hattaki personelinin etkisiz hale getirildiği de aktarılan açıklamada, 1. Motorize Piyade Alayının bir bölüğünün pusuya düşürüldüğü, hareket eden araçlarının imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Askeran yönünde hareket eden 4. Motorize Piyade Alayının araçlarından oluşan bir konvoyun da vurulduğu ve Ermenistan'ın Sisian bölgesinden işgal altındaki Azerbaycan topraklarına hareket eden bir grup gönüllünün Azerbaycan ordusunca etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Direnci kırılan Ermenistan güçleri arasında toplu firarların gözlemlendiği belirtilen açıklamada, insani ateşkese uyan Azerbaycan ordusunun ise tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu aktarıldı.

Cephede bozguna uğrayan Ermenistan sivillere saldırıyor

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Ağdam, Terter, Ağcebedi ve Goranboy illerine ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

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