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"Garantili kupon" operasyonu

Sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla vatandaşlara "yüksek oranlı ve garantili maçların yer aldığı vadedilen İddaa kuponu" satan suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

12 Eylül 2019 Perşembe 20:34
"Garantili kupon" operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla sosyal paylaşım sitesi üzerinden "yüksek oranlı ve garantili maçların yer aldığı İddaa kuponu" satarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 10 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesapları üzerinden tanıştıkları kişilere "kesin tutacak" garantisi ile yüksek fiyatla iddia kuponu sattıkları belirlenen suç örgütünün elemanlarını takibe aldı.

Ekipler, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası Ankara, Bursa, Muğla ve Kastamonu'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı.

- Takipçi sayısı ve beğenileri yüksek hesapları kullanmışlar

Şüphelilerin sosyal medyadan güven temin etmek amacıyla yüksek takipçi sayısına sahip kişilerin hesaplarını rızaları olmadan ya da para karşılığı kullandıkları kaydedildi.

Bu hesaplarda yüklü miktarlarda para kazandırmış olduklarını gösteren sahte kupon ve para resimlerini paylaşan şüphelilerin, inandırıcı olmak için teşekkür röportajları da paylaştıkları tespit edildi.

- Eşlerini yetkili danışmanlar olarak göstermişler

Şüphelilerin, mağdurlara, Spor Toto ve Milli Piyango İdaresi'nin yetkili danışmalık ofisi olduklarını söyledikleri, eşlerini de sahte ofislerde çalışan danışmanlar olarak tanıttıkları belirlendi.

Ünlü futbolcularla çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşarak güven oluşturmaya çalışan şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde ettikleri paralarla lüks hayat yaşadıkları kaydedildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 20:34
  1. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü
  2. dolandırıcılık
  3. Garantili kupon vaadiyle dolandırıcılık yapan örgüte operasyon
  4. İddaa kuponu
  5. Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği

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