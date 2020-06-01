Garanti BBVA'dan Türkiye'nin yeni acil durum hastanelerine yerli solunum cihazı desteği

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, İstanbul'da Sancaktepe ve Yeşilköy'de inşa edilen acil durum hastanelerine yerli solunum cihazı tedarikiyle destek oldu.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, geçen ay Sağlık Bakanlığı'na yurt dışından tedarikle 200 adet solunum cihazı bağışlama planını açıklayan banka, salgınla mücadele sürecinde yerli cihaz üretiminin hız kazanmasıyla bu bağışını yerli üretime yönlendirdi.

Banka bu kapsamda toplam 500 adet yerli üretim yoğun bakım solunum cihazı tedarikini üstlendi.

İlk etapta 100'er adet cihaz yeni açılan Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Yeşilköy'deki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ne teslim edildi. Kalan cihazlar üretim planı paralelinde diğer ihtiyaç duyulan hastanelere yönlendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, ülke olarak koronavirüs salgınıyla mücadelede, devletin öncülüğünde büyük bir dayanışma içinde başarılı bir sınav verildiğini, verilmeye de devam edildiğini vurguladı.

Sıkı tedbirler ve güçlü sağlık altyapısı sayesinde ülkece bugün normalleşme sürecinin konuşulduğunu, ancak her daim tedbirli davranılması gerektiğinin de bilincinde olunduğunu belirten Baştuğ, şunları kaydetti:

"Garanti BBVA olarak, başından itibaren salgınla mücadeleye gücümüzün yettiğince destek olduk. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığımıza yapmayı planladığımız solunum cihazı desteğini nisanda açıklamıştık. Bu esnada ülkemizde salgına karşı çok önemli adımlar atıldı ve bir yandan İstanbul'da iki acil durum hastanesi inşa edilirken, bir yandan da hastalığın tedavisinde kritik öneme sahip solunum cihazlarının yerli üretimi başladı. Biz de daha önce yurt dışından satın almak üzere harekete geçtiğimiz solunum cihazlarının tedarikini halihazırda üretimi başlayan yerli cihazlara yönlendirdik.

Böylece tedarik ettiğimiz cihaz sayısını 500 adede yükseltirken, yerli üretime de katkı sağlama imkanı bulduk. Cihazların ilk etapta 100'er adedinin, rekor sayılacak kısa bir sürede inşa edilen İstanbul Sancaktepe ve Yeşilköy'deki iki acil durum hastanesinde kullanılacak olması bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Dileğimiz bilim, sağlık hizmetleriyle yerli üretimin önemini gözlemlediğimiz bu günlerde, ülkece ortaya koyduğumuz bu dayanışma ruhunu sürdürüp en kısa sürede güzel günlere kavuşabilmek…"



