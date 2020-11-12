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Ekonomi Garanti BBVA'dan Bonus Check-up hizmeti
Ekonomi

Garanti BBVA'dan Bonus Check-up hizmeti

Bonus Check-up, kullanıcılara kredi kartı başvuru süreciyle ilgili tavsiyeler verip eksiklikler konusunda yol göstererek finansal anlamda danışmanlık hizmeti sunmayı hedefliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-12 13:48:24 -
Garanti BBVA'dan Bonus Check-up hizmeti

İSTANBUL(AA) - Garanti BBVA'nın kredi kartı Bonus, kart başvurusu olumlu sonuçlanmayan müşterilerini finansal açıdan bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla Bonus Check-up uygulamasını hizmete sundu.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de bir ilk olan Bonus Check-up, kullanıcılara kredi kartı başvuru süreciyle ilgili tavsiyeler verip eksiklikler konusunda yol göstererek finansal anlamda danışmanlık hizmeti sunmayı hedefliyor.

Garanti BBVA müşterileri bundan böyle, kredi kartı başvuruları olumlu sonuçlanmadığı durumda BonusFlaş uygulaması üzerinden Bonus Check-up hizmetini kullanarak, başvurularının tekrar değerlendirilmesi için alabilecekleri kişiye özel aksiyonları açık ve net bir şekilde öğrenecek. Başvurularının hangi finansal sebeple kabul edilmediğini veya başvuru için gerekli bilgilerin tam ve güncel olup olmadığını BonusFlaş üzerinden kolayca görüntüleyip eksiklerini tamamlayarak tekrar başvuruda bulunabilecek.


- "Bonus Check-up yol göstermeyi hedefliyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer, bonus markası bünyesinde müşteriler için bir ilke daha imza atarak Bonus Check-up hizmetini başlattıklarını bildirdi.

Süzer, şunları kaydetti:

"Kredi kartı günümüz dünyasında ödeme aracı olarak başlıca ihtiyaç haline gelmişken, kart başvurusu olumsuz sonuçlanan müşteriler çoğu zaman bunun sebebini öğrenemeyip bir sonraki adımda ne yapacağını bilemiyor. Bu noktada, kart başvurusu olumlu değerlendirilmeyen bir kullanıcının bunun nedenlerini bilmesi finansal durumunu yönetmesi açısından son derece önemli. Bonus Check-up da işte tam bu amaçla, kart başvurusu herhangi bir sebepten olumlu değerlendirilmeyen Garanti BBVA müşterilerine finansal tavsiyeler vererek yol göstermeyi, bir nevi danışmanlık yapmayı hedefliyor. Müşterilerimiz, Bonus Check-up sayesinde BonusFlaş uygulaması üzerinden kolaylıkla süreci takip edip şeffaf ve gayet net bir şekilde kart başvurularının neden olumlu sonuçlanmadığını, nelerin eksik olduğunu ve sonraki adımda neler yapmaları gerektiğini detaylarıyla öğrenebilecek."

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