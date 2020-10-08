Garanti BBVA Leasing ve Başarı Enerji iş birliği protokolü imzaladı

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA Leasing, güneş enerjisi alanında da müşterilerine özel çözümler sunmak üzere sektörün önemli firmalarından Başarı Enerji ile iş birliğine imza attı.



Garanti BBVA Leasing açıklamasına göre, güneş enerjisi alanında yatırımcılara avantajlı fiyat ve vadelerle finansman desteği sağlayacak olan iş birliği, aynı zamanda hızlı ve esnek finansal çözümler sunarak enerji ihtiyaçlarının daha uygun şartlarda karşılanmasına imkan verecek.





- "Hem sektöre hem de müşterilere önemli katkılar sağlanacak"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen, 30 yıldır müşterilerinin tüm yatırım ihtiyaçlarına yönelik çözüm sunduklarını, değişen dünya ile birlikte günümüzde de yenilenebilir enerji kaynaklarına finansman sağlayarak sürdürülebilir finansman çözümleriyle Türkiye'de leasing sektörünün gelişmesine katkıda bulunduklarını kaydetti.



Gökmen, "Güneş enerjisi sektöründe peş peşe önemli iş birliklerine imza atıyoruz. Uzmanlaşmış kadromuz ve teknolojik altyapımızla müşterilerimize en hızlı ve kolay çözümleri sunuyoruz. Başarı Enerji ile çıktığımız bu yolda hem sektöre hem de müşterilere önemli katkılar sağlanacak. Yatırımların yaygınlaşmasına vesile olacak bu iş birliği, ülke ekonomimiz için de oldukça önemli. Önümüzdeki süreçte hız kesmeden yeni iş birliklerine imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Başarı Enerji Genel Müdürü Ümit Nuri Şen ise şunları kaydetti:



"Garanti BBVA Leasing ile olan iş birliğimiz, yatırımcılarımızın ihtiyacına göre ve çözüm odaklı güneş enerjisi sistemi projelerinde güçlü finansman desteğine yardımcı olacaktır. Pazara sunduğumuz yüksek teknoloji ürünleriyle 'İnsan için teknoloji' yaklaşımımızla koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamayı hedefliyoruz. Devamlılık içeren gelişim politikamız ile insana olan yatırımımızı her geçen gün artırarak sektöre olan katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu süreçte güçlü altyapısı ve tecrübeli teknik kadrosuyla Garanti BBVA Leasing, bizim için önemli bir çözüm ortağı olacaktır ve yatırımcılarımızın finans konusundaki sorunlarını güçlü yapısıyla giderecektir."



Sektörde yaşanan finansman sorunlarına çözüm olacak iş birliğiyle güneş enerjisi sistem taleplerinin daha da artacağını aktaran Şen, "Bu sayede enerjiye harcanan maliyet düşecektir, ithal edilen enerjiye olan ihtiyaç giderek azalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.







