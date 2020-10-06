  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Garanti BBVA "Kadın Girişimci Yönetici Okulu" Kuşadası’nda başlıyor
Ekonomi

Garanti BBVA "Kadın Girişimci Yönetici Okulu" Kuşadası’nda başlıyor

19 Ekim-13 Kasım'da Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonu’nda sınırlı kontenjan ile gerçekleştirilecek Kadın Girişimci Yönetici Okulu’na katılmak isteyen adayların 16 Ekim'e kadar "https://www.garantibbvakadingirisimci.com/yonetici_okulu_basvurusu#/" adresinden online başvuru yapması gerekiyor

Yeniakit Publisher
2020-10-06 10:43:23 -
Garanti BBVA "Kadın Girişimci Yönetici Okulu" Kuşadası’nda başlıyor

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle, 2012 yılında başlayan “Kadın Girişimci Yönetici Okulu” bu kez Kuşadası Ticaret Odası’nın katkılarıyla Kuşadası’nda kadın girişimcilerle buluşuyor.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin farklı illerindeki kadın girişimcilere ulaşmak, kadın girişimcilerin işlerini büyütmek ve sürdürülebilir kılmak, uluslararası arenada rekabetçi güçlerini artırmak ve girişimci ruhlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Kadın Girişimci Yönetici Okulu, 19 Ekim 2020 tarihinde Kuşadası’nda başlayacak.

Garanti BBVA’nın Kadın Girişimci Yönetici Okulu programı kapsamında bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanında 3 bine yakın kadın girişimciye ücretsiz eğitim sağlandı.

19 Ekim-13 Kasım'da Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonu’nda sınırlı kontenjan ile gerçekleştirilecek Kadın Girişimci Yönetici Okulu’na katılmak isteyen adayların 16 Ekim'e kadar "https://www.garantibbvakadingirisimci.com/yonetici_okulu_basvurusu#/" adresinden online başvuru yapması gerekiyor.

Eğitime katılacak adayların, online başvuruların ardından, başvurunun geçerli olabilmesi için 15-16 Ekim 2020 tarihlerinde Kuşadası Ticaret Odası'na giderek kesin kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Boğaziçi Üniversitesi eğitmenleri ve profesyoneller tarafından verilen eğitimler bu yıl hem yüz yüze hem de dijital platform üzerinden verilecek. Dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, yönetimsel kodlama, finansman yönetimi gibi girişimcilerin işlerini yönetmelerinde fark yaratacak alanlara odaklanılıyor.

Eğitimler ile girişimcilerin hem eğitim ihtiyaçlarını gidermek hem de girişimcilik konusunda rol model sinerjisi yaratmalarını sağlamak amaçlanıyor, aynı zamanda ihtiyaç duydukları bilgi birikimini arttırmak hedefleniyor.  

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyice çıldırdı! ABD'ye hesap sordu
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyice çıldırdı! ABD'ye hesap sordu

Dağlık Karabağ'da büyük darbe yiyen Ermenistan çıkış yolu arıyor. Rusya'nın kapıyı yüzüne kapattığı Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, ..
Kanada Ermeni lobisine boyun eğdi! İHA ve SİHA'lar için parça üretiyordu
Dünya

Kanada Ermeni lobisine boyun eğdi! İHA ve SİHA'lar için parça üretiyordu

Kanada'da üretilen teknolojilerin Dağlık Karabağ’da kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champa..
Sırbistan'dan Türkiye İHA'sı kararı
Dünya

Sırbistan'dan Türkiye İHA'sı kararı

Türkiye'den insansız hava araçları (İHA) satın alma konusu ile çok yakından ilgilendiklerini belirten Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuc..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay