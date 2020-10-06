Garanti BBVA "Kadın Girişimci Yönetici Okulu" Kuşadası’nda başlıyor

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle, 2012 yılında başlayan “Kadın Girişimci Yönetici Okulu” bu kez Kuşadası Ticaret Odası’nın katkılarıyla Kuşadası’nda kadın girişimcilerle buluşuyor.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin farklı illerindeki kadın girişimcilere ulaşmak, kadın girişimcilerin işlerini büyütmek ve sürdürülebilir kılmak, uluslararası arenada rekabetçi güçlerini artırmak ve girişimci ruhlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Kadın Girişimci Yönetici Okulu, 19 Ekim 2020 tarihinde Kuşadası’nda başlayacak.

Garanti BBVA’nın Kadın Girişimci Yönetici Okulu programı kapsamında bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanında 3 bine yakın kadın girişimciye ücretsiz eğitim sağlandı.

19 Ekim-13 Kasım'da Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonu’nda sınırlı kontenjan ile gerçekleştirilecek Kadın Girişimci Yönetici Okulu’na katılmak isteyen adayların 16 Ekim'e kadar "https://www.garantibbvakadingirisimci.com/yonetici_okulu_basvurusu#/" adresinden online başvuru yapması gerekiyor.

Eğitime katılacak adayların, online başvuruların ardından, başvurunun geçerli olabilmesi için 15-16 Ekim 2020 tarihlerinde Kuşadası Ticaret Odası'na giderek kesin kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Boğaziçi Üniversitesi eğitmenleri ve profesyoneller tarafından verilen eğitimler bu yıl hem yüz yüze hem de dijital platform üzerinden verilecek. Dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, yönetimsel kodlama, finansman yönetimi gibi girişimcilerin işlerini yönetmelerinde fark yaratacak alanlara odaklanılıyor.

Eğitimler ile girişimcilerin hem eğitim ihtiyaçlarını gidermek hem de girişimcilik konusunda rol model sinerjisi yaratmalarını sağlamak amaçlanıyor, aynı zamanda ihtiyaç duydukları bilgi birikimini arttırmak hedefleniyor.