"Garaj Günleri" başlıyor
Kahramanmaraşlılar, 15-24 Mart tarihleri arasındaki büyük indirimlerle alışveriş imkanı bulacak.13 Mart 2019 Çarşamba 12:45
Kahramanmaraşlılar, 15-24 Mart tarihleri arasındaki büyük indirimlerle alışveriş imkanı bulacak.
Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde, indirim fırsatlarının sunulduğu “Garaj Günleri” 15 Mart’ta başlıyor.
Normal sezon sonu indirimleri ve mevsim sonu fırsatlarının yanı sıra ekstra avantajlarla cazip seçenekler sunacağı "Garaj Günleri" 24 Mart’a kadar devam edecek.
Avm’nin kapalı otoparkında yapılacak Garaj Günlerine; birçok marka katılacak.
Yüzde 70’lere varan indirimlerin olduğu Garaj Günleri, 24 Mart tarihine kadar devam edecek.
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