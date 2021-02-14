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Gündem Gara'da şehit edilen 13 sivilin isimleri neler? PKK'nın Gara'da şehit ettiği sivillerin kimlikleri belli mi?
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Gara'da şehit edilen 13 sivilin isimleri neler? PKK'nın Gara'da şehit ettiği sivillerin kimlikleri belli mi?

Gara'da şehit edilen 13 sivilin isimleri açıklandı mı? Gara'da şehit edilen 13 sivil nereli? Terör örgütü PKK’nın inlerine yönelik gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı'nda vatan haini PKK’lı teröristler tarafından 13 sivil vatandaş şehit edildi. Malatya Valisi Aydın Baruş, Gara’da şehit edilen 13 vatandaşın kimliklerinin belli olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 14:26:00 - 2021-02-14 14:30:57

Terör örgütü PKK'nın sözde üs bölgesi Gara'ya 10 Şubat'ta başlatılan harekat sona erdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "son derece özel ve kritik bir harekat" olarak nitelendirdiği Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 48 teröristin öldürüldüğünü, 2 teröristin sağ ele geçirildiğini, bölgenin büyük ölçüde terör örgütünden temizlendiğini belirtti. Bakan Akar, harekat kapsamında bir mağarada PKK'lı teröristlerce 13 kişinin şehit edildiğini açıkladı. Bakan Akar'ın açıklamasının ardından şehit edilen vatandaşların cenazeleri askeri helikopter ile Malatya'ya getirildi. Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na getirilen 13 kişinin kimlik tespitine başlandı. Gara'da terör örgütü PKK tarafından mağarada katledilen 13 vatandaşımızdan bazılarının kimlikleri belli oldu.

Malatya Valisi Baruş, "10 şehidin kimliği tespit edildi. 3 şehidin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırıda şehit olduğu söylentileri alçakça bir provokasyondur. " ifadelerini kullandı.

 

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