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Gündem Gara'da şehit düşen kahraman Yüzbaşı Coşkun, Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı dikmiş!
Gündem

Gara'da şehit düşen kahraman Yüzbaşı Coşkun, Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı dikmiş!

Gara'ya ilk adımı atan ve 3 silah arkadaşıyla şehadet şerbetini içen Piyade Yüzbaşı Burak Coşkun'un 2019 yılında düzenlenen operasyonda PKK elebaşı Murat Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağını asan komandolardan biri olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 10:19:00 -
Gara'da şehit düşen kahraman Yüzbaşı Coşkun, Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı dikmiş!

Kuzey Irak'ın Duhok kenti yakınlarındaki Gara dağına ilk kez yapılan kara harekatının detaylarına ulaşıldı. Gara'ya ilk adımı, meslek hayatının büyük bölümü Kuzey Irak'ta geçen şehit Piyade Yüzbaşı Burak Coşkun attı. Coşkun'un, daha önce de Hakurk kampında terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın kullandığı mağaradaki sözde karargaha Türk bayrağını asan yüzbaşı olduğu ortaya çıktı.

En ön safta yer aldı

Gece başlayan operasyonda Hava Kuvvetleri'nin hedefleri vurmasının ardından zor arazilerde güç harekatlara katılan tecrübeli isimler helikopterle bölgeye indirildi. Sabah'ın haberine göre silah arkadaşları yüzbaşı Ertuğ Güler ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan ile birlikte Gara'ya ilk adımı atan Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli Piyade Yüzbaşı Coşkun'du.

Paramotorları da ilk kez ele geçiren isim olmuştu

Özel Kuvvetler'de yetiştikten sonra Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı Pars Taburu'nda doğu görevini yaparken 27 Kasım 2019'da Hakurk'ta 1680 rakımlı tepedeki örgüt elebaşlarından Karayılan'ın sözde karargâh olarak kullandığı mağaraya Türk bayrağını asan Coşkun, PKK'lı hainlerin üs bölgelerine saldırı maksatlı kullandığı paramotorları da ilk kez ele geçiren isim olmuştu.

3 silah arkadaşıyla şehit düştü

Doğu görevinin ardından 2020 yılında tekrar Özel Kuvvetler Komutanlığı'na dönerek tabur komutanı olan Coşkun, hainlerle girdiği sıcak çatışmada 3 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu.

Eray Uğur'a mektubundan: Önce iyi bir insan sonra iyi bir asker ol

Şehit Coşkun'un 2019'da Hakkari Dağ Komando Birliği'nde görevliyken, kendisine Gaziantep'ten ilkokul öğrencileri tarafından gönderilen bir mektuba cevap yazdığı, mektupla birlikte asker olmak isteyen Eray Uğur Açıkbaş'a da görev yaptığı Pars taburunun brövesini gönderdiği öğrenildi. Bordo bereli yüzbaşı, duygu dolu mektubunda "Dilerim önce iyi bir insan sonra da iyi bir asker olursun" diyerek çocuğa nasihatte bulundu.

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