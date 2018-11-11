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GAP’ın iki dev barajı tamamlanıyor

Dicle Nehri üzerine inşa edilen Ilısu Barajı’nın yüzde 90’ının, Silvan Barajı’nın ise yüzde 50’sinin tamamlandığı belirtildi.

11 Kasım 2018 Pazar 10:50
GAP’ın iki dev barajı tamamlanıyor

Dünyanın en iddialı kalkınma yatırımlarından Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Dicle Nehri üzerine inşa edilen Ilısu Barajı’nın yüzde 90’ının, Silvan Barajı’nın ise yüzde 50’sinin tamamlandığı belirtildi. GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocagil, Ilısu’nun ülke ekonomisine 1,5 milyar lira katkı sunacağına işaret ederek, “Bu baraj ile her sene ortalama 4,12 milyar kilovatsaat enerji üretilecek” dedi. Silvan Barajı’nın da 2019’da tamamlanacağını dile getiren Karahocagil, şunları kaydetti: “Bütünüyle kalkınmayı hedefleyen proje dahilinde 8 baraj bulunuyor. Bu barajların ülke ekonomisine 1,2 milyar lira katkı yapacağı tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 10:50
  1. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
  2. Dicle Nehri
  3. Ilısu Barajı
  4. Silvan Barajı
  5. GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocagil

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