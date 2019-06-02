GAP Vadisi yüzme havuzu hizmete sunuluyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ’GAP Vadisi Kapalı Yüzme Havuzu’ bakım ve tadilat işlemlerinin ardından tekrar vatandaşın hizmetine sunuluyor.

Türkiye’nin en büyük yeşil alan projelerinden biri olan GAP Vadisi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Bin metrekarelik alan üzerinde yapılan ’GAP Vadisi Kapalı Yüzme Havuzu’ yapılan tadilatlar sonrası bayramın 3. günü vatandaşın hizmetine sunulacak. Yüzme havuzunun kullanılma aşamasında müteahhit firma ile yapılan kesin kabul süresinde havuzun eksiklikleri tespit edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin yaşanılan eksikliklerden dolayı zarara uğramaması, yüzme havuzundaki tespit edilen sorunların giderilmesi, yüzme havuzunun sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi açısından gerekli önlemlerin alınması için havuz müteahhit firmaya tekrar verildi. Bu hazırlık çalışmalarının sonucunda ’GAP Vadisi Kapalı Yüzme Havuzu’ bayramın 3’üncü günü olan Perşembe günü halka hizmete sunulacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de, yaşanan aksaklıklardan dolayı vatandaşlara göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ederek,"Haydi herkes yüzmeye bayramda yüzmeyen kalmasın" diyerek tüm halkımızı bayramın 3’üncü günü vatandaşları yüzmeye davet etti.