  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Gandi’ye hakaret eden Hindu lider tutuklandı
Dünya

Gandi’ye hakaret eden Hindu lider tutuklandı

Hindu lider Maharaj, Hindistan'ın bağımsızlık sembolü olarak görülen Mahatma Gandi'ye hakaretten dolayı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 17:11:00 -
Gandi’ye hakaret eden Hindu lider tutuklandı

"Gandi, bu ülkeyi mahvetti" diyen Hindu lider Maharaj, bu sözlerinin ardından 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Hindistan'da vaaz veren Kalicharan Maharaj, ülkenin bağımsızlık lideri Mahatma Gandi’ye hakaret ettiği gerekçesiyle tepki topladı. Dini gruplar arasında nefret söylemiyle vaaz verdiği iddia edilen din adamının, 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Nefret söylemi gerekçesiyle tutuklandı

Hindistan’da "Yüce Ruh" olarak görülen ve bağımsızlık sembolü olan Mahatma Gandi, 1948’de suikasta uğrayarak hayatını kaybetmişti. Bu hafta başlarında Hindistan’da yapılan bir dini törende Hindu lider Kalicharan Maharaj, dinler arası nefreti aşıladığı ve hakarete varan konuşmalarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

"Gandi bu ülkeyi mahvetti"

Maharaj’ın vaazında, "Gandi, bu ülkeyi mahvetti, onu öldüren Nathuram Godse’ye selam olsun." dediği iddia edildi.

5 yıl hapisle karşı karşıya

Vaazının ardından tutuklanan din adamına, suçlu bulunması durumunda 5 yıl hapis cezası verilecek.

Öte yandan Hindistan’da muhalif grup, bu ayın başında düzenlenen toplantıda Müslümanlara soykırım çağrısında bulunan dini liderlerin hakaret suçlarından gözaltına alınmalarını talep ediyor.

1,4 milyar nüfusa sahip ülkenin yüzde 14’ünü Müslümanlar oluşturuyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay