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Aktüel

Gana’daki dansçı tabut taşıyıcılarından sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı

Dünyada fenomen haline gelen Ganalı dansçı tabut taşıyıcıları, dünyada korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı yayınlayarak, "Evde kalın yoksa bizimle dans edeceksiniz" çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 18:28:12 -
Gana’daki dansçı tabut taşıyıcılarından sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı

Dünyada fenomen haline gelen Ganalı dansçı tabut taşıyıcıları, dünyada korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı yayınlayarak, "Evde kalın yoksa bizimle dans edeceksiniz" çağrısında bulundu.


Dünyada fenomen haline gelen Ganalı dansçı tabut taşıyıcıları, korona virüs salgını nedeniyle yoğun çabalar harcayan sağlık çalışanlarına hemşire elbisesi giyerek teşekkür etti. Ekibin lideri Benjamin Aidoo Twitter üzerinden yayımladığı görüntülü mesajda, "Dünyada tüm sağlık çalışanlara teşekkür ediyoruz. Çok çalışıyorlar ve herkese bakıyorlar. Siz de hatırlayın, evde kalın yoksa bizimle dans edeceksiniz" dedi.

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