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Dünya Gana'da sel felaketinde 7 kişi yaşamını yitirdi
Dünya

Gana'da sel felaketinde 7 kişi yaşamını yitirdi

Gana'nın güneyinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 7 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 04:10:00 -
Gana'da sel felaketinde 7 kişi yaşamını yitirdi

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Kumasi Koordinatörü Atakora Manu, yaptığı açıklamada, bölgede 3 gündür devam eden şiddetli yağışların sele yol açtığını belirtti.

Manu, felakette 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, birçok kişinin de kayıp olduğunu ifade etti.

Selde çok sayıda evin zarar gördüğünü ve maddi hasar meydana geldiğini belirten Manu, yüzlerce kişinin yerinden olduğunu söyledi.

Manu, bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

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