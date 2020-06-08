  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 500'ü geçti

Yeniakit Publisher
2020-06-08 07:11:10 -
Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 500'ü geçti

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 bin 638'e yükseldi.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 187 bin Kovid-19 testi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 176 artarak 9 bin 638'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle toplam 44 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 3 bin 636'ya yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı belirtildi.

Gana'da vaka sayısının en fazla görüldüğü bölgeler, başkent Akra (6 bin 309), Ashanti (1645), Western (624) ve Central (489) oldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı