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Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bin 500'ü geçti

Yeniakit Publisher
2020-06-04 07:39:59 -
Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bin 500'ü geçti

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 8 bin 548'e yükseldi.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 184 bin 343 Kovid-19 testi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 251 artarak 8 bin 548'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle toplam 38 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, 3 bin 132 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı belirtildi.

Gana'da vaka sayısının en fazla olduğu bölgeler başkent Akra (5 bin 894), Ashanti (1342), Western (449) ve Central (438).

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