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Aktüel

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 42 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 02:53:33 -
Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 42 bini aştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 42 bin 210'a yükseldi.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 424 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Ülkede vaka sayısının son 24 saatte 363 artarak 42 bin 210' ulaştığı kaydedildi.

Son 24 saatte 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 231'e çıktığı belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 40 bin 147 olduğu ifade edildi.

Başkent Akra 21 bin 14, Ashanti 10 bin 488, Western 2 bin 899, Eastern 2 bin 65 ve Central 1754 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

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