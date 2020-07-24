Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 30 bini aştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vaka sayısı 30 bin 366'ya ulaştı.



Gana Sağlık Hizmetlerinin açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar 357 bin 220 Kovid-19 testi yapıldı.



Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 694 artarak 30 bin 366'ya yükseldi.



Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 153 kişi yaşamını yitirirken iyileşen hasta sayısı ise 26 bin 687'ye çıktı.



Ülkede 3 gündür virüs kaynaklı ölen olmadı.



Gana'da başkent Akra 15 bin 863, Ashanti 7 bin 26, Western 2 bin 361 ve Central 1269 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.



Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 792 bin aştı, 16 bin 756 kişi hayatını kaybetti.



